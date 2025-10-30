酒駕男撞死人還涉性侵幼童！逃亡美國遭通緝 台美聯手遣返回台受審

快訊

中央社／ 台北30日電

台灣一名通緝犯潛逃美國落網。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國總統川普加強非法移民執法，經台美執法單位攜手，於今年初在美逮捕台籍通緝犯45歲蔡男，蔡男因酒駕撞死2人且另涉性侵幼童等案。刑事局今天說，蔡男昨天已遣返回台受審。

美國總統川普上任之後，多個聯邦機構大執法，強力打擊非法移民，洛杉磯緝毒局今年初在台灣警方的協助，逮捕1名台籍通緝犯蔡男，他因對未成年性交罪（有期徒刑6個月）、公共危險罪（酒駕）遭通緝。

刑事局國際刑警科今天發布新聞稿表示，蔡男因於民國107年對未成年性交、公共危險罪分別遭士林地檢署、新北地院發布通緝，但他在106年底就潛逃至美國藏匿。

經刑事局駐美西聯絡組持續提供其通緝資料與線索，於今年2月會同美國國土安全調查署（HSI）、聯邦調查局（FBI）、緝毒局（DEA）、執法行動遣返局（ERO）4個單位成功緝拿蔡男歸案。

同時，已於昨天由美國執法行動遣返局幹員將蔡男遣返回台接受司法審判，後續交由桃園市警察局帶回偵辦，預計今天將移送桃園地檢署。

刑事局說，查緝外逃通緝犯為重點工作，各駐外警察聯絡官持續與駐在國執法單位密切合作，建立犯罪情報交流及緝逃機制。

另外，刑事局與各國執法機關聯手，今年已於美國、加拿大、越南、泰國、印尼等國陸續緝獲並送回多名台籍外逃通緝犯，未來將持續透過多邊情報共享與聯合執法，共同追緝逃匿境外的不法之徒，以維護法律公平正義。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

通緝 酒駕 性侵 未成年 美國

