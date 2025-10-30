快訊

影／基隆男飛車拒檢衝撞警巡邏車遭逮 車內查獲喪屍煙彈

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

34歲葉男昨晚深夜近12時，開一輛車牌遭註銷且涉及多起竊案休旅車，被巡邏員警發現拒停受檢，在基隆市立文化中心前衝撞巡邏車，兩車撞斷整排鐵桿護欄衝進廣場前。有路人目擊說，追捕逮人過程有如電影情節。警方查獲車內有依托咪酯電子煙，依妨害公務、公共危險、毒品等罪嫌移送檢方偵辦。

市警第一分局調查，忠二所警員朱翔渝、廖為綸、陳炯錡等3人，昨晚10時到12時開車巡邏經仁愛區愛一路、仁二路口，眼尖發現葉男的休旅車車牌為註銷車牌，且該車涉多起竊案，立即加以攔停。

警方說，休旅車當時拒檢加足馬力逃逸，警方通報線上大批警力圍捕攔截，今天凌晨在中正區信一路、義一路口發現，欲攔該車時，雙方發生衝撞。

休旅車和巡邏車都撞到爆胎，兩車受損嚴重，現場一片凌亂，連續撞斷7、8處鐵桿護欄，直撞到廣場上，附近有民眾紛閃避，幸好沒有撞到人。

目擊民眾直呼驚險，說好像拍電影，一名目擊者說，有看到多名員警衝下車將葉男壓制在地逮捕，場面相當驚險，有如警匪追逐片情節。

忠二所長徐紹文表示，攔停後於車內搜索查獲俗稱「喪屍煙彈」（依托咪酯）的電子煙，依妨害公務、公共危險等罪嫌當場逮捕，帶返所偵辦，葉男及忠二所員警都未受傷。全案警詢後，依妨害公務、公共危險、毒品危害防治條例等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

葉男飛車拒檢衝撞巡邏車遭逮查獲毒品，目擊者：如電影情節。記者游明煌／攝影

毒品 喪屍煙彈 妨害公務

