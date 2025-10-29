快訊

坣娜紅斑性狼瘡辭世 醫揭該疾病「好發1族群」：症狀如千面女郎

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

在老公身旁過世！坣娜不敵病魔享年59歲 生前超低調要友人「全封口」

台中潭子水溝嬰屍案！生母涉殺人等3罪嫌 明解剖釐清死因

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市潭子區一處水溝今上午被發現1具嬰屍，經消防隊員打撈抱上岸，大雅分局警方追查發現生母是菲律賓籍的25歲女移工；檢察官今已初步相驗，因尚無法確認該嬰兒是生前或死後落水，今複訊後命女移工限制出境、出海，並預定明天解剖釐清確切死因。

據了解，女移工落網後自稱嬰兒出生後就沒喝呼吸心跳，不知如何處理才丟入水溝。

警方表示，今早獲報潭子區潭富路附近水溝旁發現有棄嬰，警消到場確認該嬰兒已死亡，分局成立專案小組，追查生母下落。

警方追查發現，嬰兒的生母是今年剛來台的25歲女移工，初步發現她今凌晨將嬰兒棄置於溝渠，女移工也已送醫檢查。

台中地檢署外勤檢察官今相驗，但從嬰屍外觀尚無法確認是生前落水，或已呈現死胎才被丟入水溝，檢方預計明天偕法醫解剖，釐清嬰兒確切死因。

檢方今晚間複訊後，依遺棄屍體、殺人及生母殺嬰等3條罪嫌，諭知女移工限制出境、出海。

台中市潭子區一處水溝今天早上被發現嬰屍，消防隊員打撈抱上岸。圖／讀者提供
台中市潭子區一處水溝今天早上被發現嬰屍，消防隊員打撈抱上岸。圖／讀者提供

台中市 嬰兒 嬰屍 棄屍 菲律賓 移工

延伸閱讀

查到了！台中水溝嬰屍案 發現生母是外籍女移工

台中消防隊員打撈嬰屍長官給紅包 命理師說紅包是「過運紅」

獨／台中水溝今早驚見棄嬰已死亡 臍帶未斷追生母

南非婦「雪糕摻入老鼠藥」毒死繼女！再淋滾水棄屍水溝

相關新聞

台中潭子水溝嬰屍案！生母涉殺人等3罪嫌 明解剖釐清死因

台中市潭子區一處水溝今上午被發現1具嬰屍，經消防隊員打撈抱上岸，大雅分局警方追查發現生母是菲律賓籍的25歲女移工；檢察官...

9億CEO雙屍案驗出「G水」先驅物 成「約會強暴丸」卻非列管毒品

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，本月25日被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場查扣證物初驗呈4種毒品反應，...

詐團惡煞懷疑私吞贓款！熱熔膠打屁股逼簽本票 8人遭起訴

詐騙集團成員趙姓男子等人，懷疑詐騙贓款265萬、黃金代購款200萬元被私吞，涉強押被害人拘禁旅社、招待所等處，以熱溶膠打...

躲頂樓鴿舍拒捕 美濃大峽谷犯嫌尚未脫離險境

橋頭地檢署追查美濃大峽谷案，檢察官27日再次前往涉案地主石麗君的家中搜查，未料她的丈夫巫清文趁隙躲上自家頂樓鴿舍，被檢調...

影／用雷射光束干擾輕軌駕駛還和警方對射 淡水查獲吸毒大叔

新北市淡水竟有人拿雷射筆掃射輕軌捷運駕駛室恐危害行車安全，警方一度以為孩童惡作劇，結果查到1個58歲吸毒大叔自稱好玩；女...

查到了！台中水溝嬰屍案 發現生母是外籍女移工

台中市潭子區一處水溝今天早上被發現嬰屍，消防隊員打撈抱上岸，警方今天已查出嬰兒生母是25歲女移工，她目前送醫檢查中，是否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。