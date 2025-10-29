台中潭子水溝嬰屍案！生母涉殺人等3罪嫌 明解剖釐清死因

台中市潭子區一處水溝今上午被發現1具嬰屍，經消防隊員打撈抱上岸，大雅分局警方追查發現生母是菲律賓籍的25歲女移工；檢察官今已初步相驗，因尚無法確認該嬰兒是生前或死後落水，今複訊後命女移工限制出境、出海，並預定明天解剖釐清確切死因。

據了解，女移工落網後自稱嬰兒出生後就沒喝呼吸心跳，不知如何處理才丟入水溝。

警方表示，今早獲報潭子區潭富路附近水溝旁發現有棄嬰，警消到場確認該嬰兒已死亡，分局成立專案小組，追查生母下落。

警方追查發現，嬰兒的生母是今年剛來台的25歲女移工，初步發現她今凌晨將嬰兒棄置於溝渠，女移工也已送醫檢查。

台中地檢署外勤檢察官今相驗，但從嬰屍外觀尚無法確認是生前落水，或已呈現死胎才被丟入水溝，檢方預計明天偕法醫解剖，釐清嬰兒確切死因。

檢方今晚間複訊後，依遺棄屍體、殺人及生母殺嬰等3條罪嫌，諭知女移工限制出境、出海。