9億CEO雙屍案驗出「G水」先驅物 成「約會強暴丸」卻非列管毒品

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，本月25日被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場查扣證物初驗呈4種毒品反應，並測出二級毒品「液態搖頭丸」GHB的先驅物GBL反應，送相關機關鑑定。官警說，GBL被當成「約會強暴丸」用於性侵犯罪，取得容易卻未列毒品。

據了解，GBL（伽瑪丁內酯）是二級毒品GHB（伽瑪羥基丁酸）的先驅物，為無色油狀液體，被用於溶劑及反應試劑，視含水、酸鹼等不同環境，可能轉換成GHB，進入人體也會轉成GHB。

依法務部資料，GHB俗稱「液態搖頭丸」、「G水」，屬中樞神經抑制劑，具鎮靜及麻醉效果，因無臭、無味、易溶於水，方便加入飲料，常被利用為性犯罪工具，在美國與K他命、FM2（氟硝西泮）同被列為約會強暴丸及第一級管制物質。

在台灣取得GBL容易，曾發生摻入飲料迷昏被害人性侵案件。有人從化工行購買GBL分裝成水販賣，暗示能助興，被依毒品罪起訴，法官認定無法確定有無因環境改變導致GBL轉換成GHB，難認販賣當下含GHB，判決無罪；另外，有人販賣GBL暗指是G水，法官認定以GBL混充GHB，無法論處毒品罪，只依詐欺罪判刑。

據調查，從事創投37歲陳姓男子公司登記資本額9億元，住北市信義區永吉路某社區大樓，25日晚間被發現與從事美容業25歲曾姓女子陳屍屋內；警方排除外力介入，查扣粉末、藥錠及電子煙彈，初驗分別呈K他命、喵喵（卡西酮）、FM2、大麻反應，另有1瓶液體有GBL反應，正在鑑定成分，檢方預定31日解剖查明死因。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，本月25日被發現陳屍台北市一處豪宅。記者李奕昕／攝影
台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，本月25日被發現陳屍台北市一處豪宅。記者李奕昕／攝影

