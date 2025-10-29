快訊

詐團惡煞懷疑私吞贓款！熱熔膠打屁股逼簽本票 8人遭起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

詐騙集團成員趙姓男子等人，懷疑詐騙贓款265萬、黃金代購款200萬元被私吞，涉強押被害人拘禁旅社、招待所等處，以熱溶膠打屁股等方式毆打、逼簽本票，甚至到被害人住處按電鈴、貼傳單恐嚇。台北地檢署偵結，依加重私行拘禁等罪嫌起訴趙等8人。

起訴指出，陳男、顏男認為陳的朋友私吞黃金代購款200萬元，2023年10月16日假意約陳吃飯，涉強行押人拘禁旅社，隔日轉往辦公室囚禁，趙男涉持甩棍恫稱陳，不簽本票，每半小時就毆打，逼迫簽300萬本票，再要求陳打電話找親友籌出300萬元。

檢方指出，陳遭趙、陳、葉、楊等人持熱熔膠打屁股，致陳臀部多處挫傷、瘀傷，直至警方獲報到場，陳才獲釋。趙等人沒罷休，涉指示小弟前往陳家按電鈴、貼傳單恐嚇，陳、陳母心生畏懼，11月間找親友籌錢，交出50萬現金並簽70萬元本票，才拿回300萬元本票。

檢方另追查，詐騙集團成員趙男等人認為謝、吳、謝等3人私吞被害人詐騙款項265萬元，2023年12月19日將其等拘禁在林森北路據點，取走身上現金、鑰匙、手機、證件等物剝奪行動自由，恫稱「錢呢？你們拚錢嘛！」毆打、腳踢3人，又把人帶往招待所，拿出熱溶膠毆打，還出示電擊棒、刀具恐嚇「你們1人賠150萬元，趕快籌錢出來，不然就再打」，其中謝男父親匯款3萬元，謝等人又被帶往租屋處拘禁至同年月25日，3人被逼迫各簽下65萬元本票後獲釋。

檢方認為，趙、陳、葉、楊、顏等8人涉參與竹聯幫弘仁會中山組，但調查證據顯示涉私行拘禁、傷害、恐嚇取財罪嫌，無證據證實存有結構性組織關係，難認參與犯罪組織，日前依加重私行拘禁等罪嫌起訴8人。

台北地檢署。圖／報系資料照片
