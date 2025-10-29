躲頂樓鴿舍拒捕 美濃大峽谷犯嫌尚未脫離險境

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

橋頭地檢署追查美濃大峽谷案，檢察官27日再次前往涉案地主石麗君的家中搜查，未料她的丈夫巫清文趁隙躲上自家頂樓鴿舍，被檢調人員揪出時，已經吞服不明液體拒捕，被緊急送往醫院洗胃，目前雖意識清楚但仍在加護病房觀察，此舉遭懷疑可能是為案情「設斷點」，防止檢調溯源追查。

橋頭檢方與高雄市調查處人員27日前往石麗君家中執行第3波搜索時，原本石麗君與巫清文都還算配合，讓檢調人員將家中證物裝箱帶回，就在準備將2人拘提也帶回問訊時，巫清文向現場人員提出要求要上頂樓餵鴿子，趁隙就往樓上跑，等到檢調人員追上將他帶出時，才看到他衣物及下巴沾染「藍綠色不明液體」。

檢調人員透露，當下並沒有當面看到他喝下不明液體，只知道他躲在自家頂樓鴿舍，把他找出來時，巫清文才當場坦承喝下不明液體，試圖拒捕，檢調人員因擔心他身體狀況，立刻便報請救護人員將他送醫，而他的妻子石麗君聽聞巫清文喝下不明液體，也當場呆住，不明白為何丈夫要做出這樣的行為。

檢調隨後仍將石麗君一人帶回，認為她涉及美濃區成功段農地盜採砂石、回填廢棄物，有違反廢棄物清理法嫌疑，經訊問後，認為她犯罪嫌疑重大，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。

檢調原本在上個月14日執行搜索時，就曾拘提石麗君及巫清文，當時2人分別被以100萬及80萬元交保。

由於巫清文仍在醫院加護病房觀察中，檢調人員還未能就新事證向他問話，不過懷疑他此舉可能是為案件「設斷點」，不排除是否有牽涉更多地主或參與盜採砂石的嫌疑人。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

石麗君涉嫌參與美濃大峽谷開挖，沒想到在民代前往視察會勘時，仍大搖大擺出現在現場，引發爭議。記者巫鴻瑋／翻攝

