影／用雷射光束干擾輕軌駕駛還和警方對射 淡水查獲吸毒大叔

新北市淡水竟有人拿雷射筆掃射輕軌捷運駕駛室恐危害行車安全，警方一度以為孩童惡作劇，結果查到1個58歲吸毒大叔自稱好玩；女友極度懊惱責怪他：當初警察敲門乖乖交出雷射筆就好，說不定就不會被搜到毒品。

淡水警分局本月5日晚間10時許接獲淡海輕軌行控中心通報，指稱列車行經竿蓁林站往紅樹林方向時，有人拿雷射筆由高樓層往駕駛室掃射，恐干擾駕駛員作業危害行車安全。

中山路派出所隨即派員到站查看，依照駕駛員描述方向、參考輕軌行車紀錄器畫面，嘗試找出雷射光來自哪一棟大樓。不料員警拿手電筒向上方牆壁探照，竟然有人從窗戶投射綠色光束回應，還胡亂掃射一通，很像是小孩惡作劇。

但夜間難以清楚辨識樓層，警方鎖定特定大樓的17至24層逐戶按鈴敲門查訪，可惜沒有具體結果。最後抽絲剝繭鎖定58歲蔡姓男子涉有重嫌，查出他有多次毒品前科，原本在新莊區租屋但被查獲毒品，正準備退租搬家到淡水另行新租的溫泉社區。

淡水警方經多日蒐證完備，25日下午持搜索票前往新莊區福德二街租屋處找到蔡男和44歲王姓女友，並在蔡男的車上搜出犯案用雷射筆，接著再到淡水區淡金路的新租屋處搜索，查獲1包海洛因1.63公克、2個殘渣袋及吸食器等證物。

蔡男供稱在五金行購買雷射筆，隨身攜帶拿到海邊、公園、山上胡亂照射一通覺得很有趣，他承認5日晚間有拿雷射筆投照輕軌列車，供稱只是好玩，但否認當天晚上有用雷射光束和警察的手電筒「對射」。

王女則說前陣子警察到淡水租屋處敲門時，2人都在屋內，當時身邊沒帶毒品，但蔡男裝傻故意不回應，她責怪男友若乖乖開門交出雷射筆，可能就不會事隔多日之後被搜到毒品。警詢後2人皆依違反毒品危害防制條例，蔡男多加1條公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885