疑喝農藥拒捕！美濃大峽谷案石麗君丈夫送醫搶救中

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

橋頭地檢署追查美濃大峽谷案，檢察官27日前往涉案地主石麗君的家中搜查，沒想到同樣涉案的石麗君其丈夫巫清文，竟然當著前來搜查的檢調人員面前灌農藥拒捕，雖意識清楚，但立刻就被送往醫院急救，目前仍在醫院救治當中。

據了解，檢警是因針對美濃大峽谷案有新事證要帶回石麗君及巫清文調查，才會在27日上門，沒想到巫清文在過程中見到檢調人員，一時情緒激動，抗拒被帶回調查，才會隨手拿起地上的農藥罐一飲而盡，被發現時已經將部分農藥喝下肚，以此拒捕。

巫清文被送醫後，石麗君則照樣被檢調人員帶回，經過偵訊後遭到聲押，昨晚經橋頭地院裁定羈押，而巫清文因目前仍在住院救治中，還未脫離險境。

石麗君因涉入美濃大峽谷案，濫採砂石遭到高雄市府先是開罰300萬元，9月14日遭到檢方拘提調查，15日即被依涉嫌違反廢棄物清理法，與巫清文一同分別以100萬及80萬元交保。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

石麗君涉嫌參與美濃大峽谷開挖，沒想到在民代前往視察會勘時，仍大搖大擺出現在現場，引發爭議。記者巫鴻瑋／翻攝
石麗君涉嫌參與美濃大峽谷開挖，沒想到在民代前往視察會勘時，仍大搖大擺出現在現場，引發爭議。記者巫鴻瑋／翻攝

美濃大峽谷 檢調 廢棄物

相關新聞

查到了！台中水溝嬰屍案 發現生母是外籍女移工

台中市潭子區一處水溝今天早上被發現嬰屍，消防隊員打撈抱上岸，警方今天已查出嬰兒生母是25歲女移工，她目前送醫檢查中，是否...

躲頂樓鴿舍拒捕 美濃大峽谷犯嫌尚未脫離險境

橋頭地檢署追查美濃大峽谷案，檢察官27日再次前往涉案地主石麗君的家中搜查，未料她的丈夫巫清文趁隙躲上自家頂樓鴿舍，被檢調...

影／用雷射光束干擾輕軌駕駛還和警方對射 淡水查獲吸毒大叔

新北市淡水竟有人拿雷射筆掃射輕軌捷運駕駛室恐危害行車安全，警方一度以為孩童惡作劇，結果查到1個58歲吸毒大叔自稱好玩；女...

台中消防隊員打撈嬰屍長官給紅包 命理師說紅包是「過運紅」

台中市潭子區一處水溝今天早上被發現有嬰屍，多位消防隊員打撈抱上岸，台中市消防局第一大隊部組長隨即送紅包給打撈消防隊員。命...

疑喝農藥拒捕！美濃大峽谷案石麗君丈夫送醫搶救中

橋頭地檢署追查美濃大峽谷案，檢察官27日前往涉案地主石麗君的家中搜查，沒想到同樣涉案的石麗君其丈夫巫清文，竟然當著前來搜...

獨／台中水溝今早驚見棄嬰已死亡 臍帶未斷追生母

台中市潭子區今天早上一處水溝被發現有棄嬰，消防隊員到場要搶救，發現嬰兒已死亡，臍帶未斷，已通報警方調查處理中。

