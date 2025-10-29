疑喝農藥拒捕！美濃大峽谷案石麗君丈夫送醫搶救中

橋頭地檢署追查美濃大峽谷案，檢察官27日前往涉案地主石麗君的家中搜查，沒想到同樣涉案的石麗君其丈夫巫清文，竟然當著前來搜查的檢調人員面前灌農藥拒捕，雖意識清楚，但立刻就被送往醫院急救，目前仍在醫院救治當中。

據了解，檢警是因針對美濃大峽谷案有新事證要帶回石麗君及巫清文調查，才會在27日上門，沒想到巫清文在過程中見到檢調人員，一時情緒激動，抗拒被帶回調查，才會隨手拿起地上的農藥罐一飲而盡，被發現時已經將部分農藥喝下肚，以此拒捕。

巫清文被送醫後，石麗君則照樣被檢調人員帶回，經過偵訊後遭到聲押，昨晚經橋頭地院裁定羈押，而巫清文因目前仍在住院救治中，還未脫離險境。

石麗君因涉入美濃大峽谷案，濫採砂石遭到高雄市府先是開罰300萬元，9月14日遭到檢方拘提調查，15日即被依涉嫌違反廢棄物清理法，與巫清文一同分別以100萬及80萬元交保。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980