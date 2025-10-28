假扮高血壓閃兵 藝人唐振剛自首

聯合報／ 記者蔣永佑陳慧貞／連線報導

司法如火如荼偵、審藝人閃兵案，又一名Energy前成員唐振剛表示已前往新北檢署為閃兵犯行自首，訊後獲檢方請回。圖／聯合報系資料照片
司法如火如荼偵、審藝人閃兵案，又一名Energy前成員唐振剛表示已前往新北檢署為閃兵犯行自首，訊後獲檢方請回。圖／聯合報系資料照片

藝人閃兵案延燒，男子團體Energy前成員唐振剛昨赴新北地檢署自首，成為該團涉閃兵第三人，檢方訊後請回；同團近半成員涉集體閃兵、時間相近，檢警研判是相同組織牽線，專替有經濟能力的藝人役男提供閃兵服務，擴大追查。

新北檢證實，四十二歲唐振剛昨下午在律師陪同下，前往新北檢自首，由檢察事務官製作筆錄後請回；唐是否為全案首位出面自首的藝人或役男？檢方表示，不便說明。

據了解，閃兵案曝光的十四名藝人中，有Energy的書偉、坤達、唐振剛三人，書偉、坤達公開坦承十五年前花錢閃兵；修杰楷、陳柏霖、書偉、「棒棒堂」的小杰上周被檢警拘提，一致稱「忘了」當初是誰引介閃兵集團首腦陳志明。

檢警研判，演藝圈有人「呷好逗相報」閃兵，陳志明等人有明星客戶當活招牌，將客層擴大到富二代、富三代，宏泰集團創辦人林鴻南愛子林子惟也是客戶。

唐振剛曾任三年Energy舞者，離團後轉往行腳類節目和戲劇發展。他昨透過聲明承認當年假扮高血壓而未服役，方式和日前曝光的藝人們大同小異，之前檢警三波偵查行動，矛頭雖未指向他，仍覺不該心存僥倖。

閃兵案 Energy 唐振剛 自首

延伸閱讀

唐振剛自首閃兵！「角頭」戰友黃鐙輝發聲：年輕難免會想僥倖

Energy再一成員涉閃兵！唐振剛主動赴新北檢自首請回

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

聽到「坤達閃兵」他冷笑 邰智源：該怎麼樣就怎麼樣

相關新聞

涉北車大廳性侵港婦 他遭求刑7年

竊盜通緝犯邱勝明出沒台北車站大廳，結識來台旅遊夜宿車站的七旬香港婦人，本月九日在大廳與婦人喝酒，涉在婦人泥醉時性侵，婦人...

假扮高血壓閃兵 藝人唐振剛自首

藝人閃兵案延燒，男子團體Energy前成員唐振剛昨赴新北地檢署自首，成為該團涉閃兵第三人，檢方訊後請回；同團近半成員涉集...

投資失利鋌而走險搶銀樓...南警找妻子柔情喊話 200萬金飾全數追回

36歲黃姓男子因投資失利、積欠債務，昨天傍晚穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓，一進門就拿辣椒...

影／逃逸移工販毒給同鄉 海巡上門堅決拒認罪...還對可蘭經發誓

印尼籍男子木奇是逃逸移工，竟在台南市仁德區從事販賣二級毒品大麻以及安非他命給印尼同鄉，海巡署偵防分署台南查緝隊循線將他逮...

司法毒品處遇國際論壇！台美聯手反毒深化司法戒癮合作 中文版授權登台

台美雙方近年聯合緝毒與司法戒癮處遇合作逐年增加，法務部與美國毒品法庭專業人士協會等共同舉辦「台灣司法毒品處遇國際論壇」，...

台馬警方聯手破獲跨國運毒！黑幫主嫌藏毒手機殼 走私4.2公斤海洛因

刑事警察局和馬來西亞肅毒局合作， 破獲黑幫太陽聯盟40歲王姓男子與跨國運毒集團合作，將海洛因藏在手機包裝盒，以國際快遞走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。