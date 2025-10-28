假扮高血壓閃兵 藝人唐振剛自首

司法如火如荼偵、審藝人閃兵案，又一名Energy前成員唐振剛表示已前往新北檢署為閃兵犯行自首，訊後獲檢方請回。圖／聯合報系資料照片

藝人閃兵案延燒，男子團體Energy前成員唐振剛昨赴新北地檢署自首，成為該團涉閃兵第三人，檢方訊後請回；同團近半成員涉集體閃兵、時間相近，檢警研判是相同組織牽線，專替有經濟能力的藝人役男提供閃兵服務，擴大追查。

新北檢證實，四十二歲唐振剛昨下午在律師陪同下，前往新北檢自首，由檢察事務官製作筆錄後請回；唐是否為全案首位出面自首的藝人或役男？檢方表示，不便說明。

據了解，閃兵案曝光的十四名藝人中，有Energy的書偉、坤達、唐振剛三人，書偉、坤達公開坦承十五年前花錢閃兵；修杰楷、陳柏霖、書偉、「棒棒堂」的小杰上周被檢警拘提，一致稱「忘了」當初是誰引介閃兵集團首腦陳志明。

檢警研判，演藝圈有人「呷好逗相報」閃兵，陳志明等人有明星客戶當活招牌，將客層擴大到富二代、富三代，宏泰集團創辦人林鴻南愛子林子惟也是客戶。

唐振剛曾任三年Energy舞者，離團後轉往行腳類節目和戲劇發展。他昨透過聲明承認當年假扮高血壓而未服役，方式和日前曝光的藝人們大同小異，之前檢警三波偵查行動，矛頭雖未指向他，仍覺不該心存僥倖。