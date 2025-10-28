涉北車大廳性侵港婦 他遭求刑7年

竊盜通緝犯邱勝明出沒台北車站大廳，結識來台旅遊夜宿車站的七旬香港婦人，本月九日在大廳與婦人喝酒，涉在婦人泥醉時性侵，婦人批邱「不是人」。台北地檢署認定，邱在北車大廳犯案，翻供否認犯行，態度惡劣，昨依乘機性交等罪起訴，求處七年徒刑。

據調查，被害婦人上月下旬獨自從香港來台觀光，遺失行李箱，夜宿台北車站四、五天，與睡在北車的街友閒聊在台見聞， 期間遇到出沒車站大廳的邱勝明。

婦人指控，本月九日中午出錢請街友喝酒，期間只見過三次面的邱勝明加入飲酒聊天，邱不斷誇她漂亮，告白說「喜歡妳」、「想跟妳結婚」，她認為是開玩笑，也開玩笑回答「那你去買鑽戒」，她年紀不輕，邱竟趁她酒醉性侵，根本「不是人」。

起訴指出，九日中午婦人和邱勝明在內的數名街友於北車喝酒聊天，下午三時許陸續散場，邱見婦人喝醉，明知婦人肢體表示拒絕，卻趁婦人泥醉在地無法動彈時性侵得逞。

邱第一時間否認犯案，見到警方出示監視器畫面才坦承性侵，後又翻供稱無性器官接觸。

案發當日婦人經警方送往醫院驗傷，胸、下體均檢驗出邱勝明ＤＮＡ。檢方依涉乘機性交、公然猥褻罪，翻供態度惡劣，建請法院判七年徒刑。