苗栗竹南街頭糾紛鬥毆亮刀 警鎖定涉案人依法究辦

中央社／ 苗栗縣28日電

苗栗縣竹南鎮晚間發生街頭衝突事件，除有多人拉扯、互毆，且有人亮刀，嚇壞不少民眾。警方表示，雙方疑因勸導機車違停衍生糾紛，已鎖定亮刀涉案人身分，將依法究辦。

苗栗縣警察局竹南分局晚間6時許接獲報案，竹南鎮博愛街與民族街口有多人徒手互毆，甚至疑似有人持刀，立即派遣員警趕赴現場處理。

竹南分局表示，員警到場時，其中一方已騎乘機車離去，留在現場的陳姓男子表示，因勸導對方機車違停，引發對方不滿進而爆發口角，雙方隨後發生拉扯與推擠。

有目擊者指出，雙方疑因勸導違規停車而衍生口角，爆發拉扯、推打，過程中，一方從機車拿出刀械威嚇，另一方也從路旁麵包攤拿刀對峙，所幸未有進一步衝突。

警方表示，已掌握亮刀涉案人員身分，後續將通知相關人到案說明，釐清案情；依社會秩序維護法相關規定，互毆鬥毆者可處3日以下拘留或新台幣1萬8000元以下罰鍰，將依法究辦以維持社會秩序與公共安全。

