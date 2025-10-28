快訊

投資失利鋌而走險搶銀樓...南警找妻子柔情喊話 200萬金飾全數追回

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

36歲黃姓男子因投資失利、積欠債務，昨天傍晚穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓，一進門就拿辣椒水噴行動不便的老闆，再用鐵鎚敲破櫃台玻璃，搜刮金飾與金項鍊，總計得手13兩黃金；今天下午經黃交代贓物流向，黃金已全數追回。

金價飆漲，目前13兩黃金市價約200萬元，吳姓銀樓業者今天受訪表示，他是身障人士，昨天看到人走進來就嚇到了，因為對方全副武裝，一看就知道不對；他坐在櫃台先被噴辣椒水，太太聽到聲音走出來也被噴，兩人到現在身上都還在燒。他心有餘悸，不斷搖頭「不想開店了」。

第三分局副分局長林雲豪說明，昨天下午5時許接獲安和路一段一間銀樓遭搶，一名身穿深色衣褲、戴全罩式安全帽的男子闖入店內，持鐵鎚、辣椒水威嚇店員後，砸破玻璃搶走黃金飾品一批逃逸；警方成立專案小組查緝，調閱監視器畫面及分析逃逸動線，以車追人。

據了解，36歲黃姓男子日前已先在銀樓店外徘徊觀望，今天他先在永康區南台科大附近偷走1輛未拔鑰匙的機車，騎至目標銀樓後直接進入；他使用辣椒水攻擊老闆，再持鐵鎚砸破玻璃，搶走黃金飾品一批逃逸。

警方調查，歹徒使用失竊機車犯案，經調閱沿途路口監視器，發現他騎沒幾分鐘就在附近棄車、變裝，換為短褲、短袖，企圖製造斷點規避查緝，再輾轉回到永康住家躲藏；經掌握嫌疑人身分，6小時內在晚間11時許持拘票前往，當場將黃姓男子壓制緝捕歸案。

黃已婚、沒有小孩，家裡從事模具加工廠，他也是員工，疑似因投資失利、積欠債務，鋌而走險；黃不配合供出黃金下落，拒絕夜間訊問，今天則要求律師到場後才製作筆錄，起初黃拒絕透露13兩黃金下落，後來警方請來老婆，協助柔情喊話，黃才卸下心防。

黃告知警方說出贓物藏在2樓窗台的冷氣室外機下方。並共同前往取贓，起出遭搶13兩金飾及相關證物；經吳姓老闆到場檢視，確認遭強盜的金飾全數追回，全案依強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，警方將持續追查銷贓管道。

分局表示，警方將釐清犯案動機，並全力追贓，呼籲業者應加強防搶防竊措施，如裝設高解析監視器、警報系統及防護裝置，以防不肖人士覬覦，共同守護民眾財產安全。

36歲黃姓男子因投資失利、積欠債務，昨天傍晚穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓搶走價值200萬元的金飾。圖／民眾提供
起初黃姓男子拒絕透露13兩黃金下落，後來警方請來老婆，協助柔情喊話，黃才卸下心防，讓價值200萬元的金飾全數追回。記者袁志豪／翻攝
36歲黃姓男子因投資失利、積欠債務，昨天傍晚穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓搶走價值200萬元的金飾。圖／民眾提供
36歲黃姓男子因投資失利、積欠債務，昨天傍晚穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓搶走價值200萬元的金飾。圖／民眾提供
36歲黃姓男子穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩搶走價值200萬元的金飾後，立即變裝為短袖短褲再逃逸。圖／民眾提供
