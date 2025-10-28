影／逃逸移工販毒給同鄉 海巡上門堅決拒認罪...還對可蘭經發誓

印尼籍男子木奇是逃逸移工，竟在台南市仁德區從事販賣二級毒品大麻以及安非他命給印尼同鄉，海巡署偵防分署台南查緝隊循線將他逮捕，在茶葉罐起出大麻7包（1865公克）、安非他命（405公克）時，木奇還對可蘭經發誓，若毒品是他的，妻子及父母會遭上天嚴懲。

台南查緝隊接獲線報，有外籍移工在台南販賣毒品給同鄉人士，與南部分署第一ㄧ岸巡隊、偵防分署偵防查緝隊南部組及移民署台東專勤隊等單位組成專案小組，報請橋頭地檢署檢察官梁詠鈞指揮；經多日追查，查出對象是在台南市仁德區一處出租套房躲藏的印尼籍男子木奇。

專案小組確認木奇位置，今年1月22日上門逮人；木奇落網後，否認真實身分，在身上起出二級毒品安非他命時，還堅稱毒品是他人的，他為證明清白，竟還對可蘭經的照片發誓，若毒品是自己的，願讓妻子及父母遭上天嚴懲。

專案小組將他帶往居住地及工寮後，再起出利用茶葉罐偽裝包裝的安非他命，及運用黑色保溫袋包裝之大麻計7包，調查後確認均是木奇為躲避查緝，而將毒品分裝藏起，待台灣的印尼同鄉上門購買時，再取出交貨。

專案小組在台南仁德、高雄阿蓮區等地共起出安非他命（毛重計405公克），大麻7包（毛重計1865 公克），全案依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦；近日相關毒品鑑驗報告，出爐，確認毒品種類、數量，再移交地檢署偵辦。

台南查緝隊表示，將秉持「溯源斷根」之精神，不論國籍或身分，均積極偵辦毒品案件，阻絕不法於源頭，保障民眾安全，維護社會治安；民眾若發現不法，可利用海巡署「118」報案電話提供線索，並有機會獲得豐厚獎金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885