台馬警方聯手破獲跨國運毒！黑幫主嫌藏毒手機殼 走私4.2公斤海洛因

刑事警察局和馬來西亞肅毒局合作， 破獲黑幫太陽聯盟40歲王姓男子與跨國運毒集團合作，將海洛因藏在手機包裝盒，以國際快遞走私至國內，警方查扣4.21公斤海洛因，王嫌被逮後遭到羈押至今，檢方上個月起訴。

刑事局與馬來西亞肅毒局合作，掌握台馬跨國運毒集團走私毒品情資。國際刑警科立即在國內攔截運毒包裹。

警方說，運毒集團以「手機殼」包裝當掩護，將海洛因粉末密封於底部硬紙板夾層內，每張硬紙板夾藏10多克海洛因粉末，再利用國際快遞服務進行報關及運輸，企圖規避Ｘ光機等查驗設備檢查。

運毒集團為規避偵查追蹤並掩飾犯罪軌跡，將包裹投遞地址設定在基隆市一處夾娃娃機商店內，王嫌就是夾娃娃機台主之一；再指派不知情的運送人員提領，再將毒品轉送至最終收貨地點。

運毒集團多次更改收件時間及地點，試圖規避查緝與製造斷點，警方攔截毒品後，王嫌見運毒失敗，同時因槍砲案件遭通緝，立即藏匿躲避；不過專案小組掌握情資，今年4月逮捕王姓主嫌。

警方在4月30日拘提王嫌到案，查扣犯案用手機等贓證物，警詢後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。警方初步估算，查扣4.21公斤海洛因，黑市價值將近2000萬元。