粉盒大王兒9億CEO與美甲師陳屍豪宅 月底解剖、手機解鎖查奪命人

聯合報／ 記者廖柄棋／台北即時報導

北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，25日晚間被發現陳屍台北市一處豪宅，檢警將在這個月31日下午由法醫解剖，同時警方也試著擬解鎖手機，查豪宅內毒品來源，屆時才能釐清死因。

警方在現場查扣粉末、藥錠及電子煙彈，初驗分別有K他命、喵喵、FM2、大麻共4種毒品反應，不排除短時間大量或混合施用致死，今送相關機關鑑定成分，因事涉命案，請求加速鑑定；並試著解鎖手機查賣毒人。

據了解，死者陳屍豪宅本來是家人居住，後來讓給死者住，家人搬到同社區隔壁棟居住，曾女24日進入陳男豪宅，隔天就被人稱「粉盒大王」的陳父發現，兩人已死亡。

陳男、曾女兩人穿著休閒服，衣著完成，警方檢視豪宅，發現環境整潔乾淨，兩人只在客廳活動，並未使用餐廳、廚房等設備。

警方詢問社區人員、家屬，他們都沒有看過和陳男和曾女，不清楚兩人有無交往，社區警衛也是第一次看到曾姓女子，但兩人如何相識相約，還要等手機解鎖後的資料傳回給偵辦警方才能釐清。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，被發現陳屍豪宅。記者李奕昕／攝影
台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，被發現陳屍豪宅。記者李奕昕／攝影

