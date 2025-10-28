影／台南銀樓老闆遭噴辣椒水被搶13兩黃金 他：見對方全副武裝嚇到

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

金價飆漲，金牌、金飾成為歹徒覬覦目標，36歲黃姓男子昨天傍晚穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓，一進門就拿辣椒水噴行動不便的老闆，再用鐵鎚敲破櫃台玻璃，搜刮金飾與金項鍊，總計得手13兩黃金；目前黃已被逮，警方正詢問中。

吳姓銀樓業者表示，他是身障人士，昨天看到人走進來就嚇到了，因為對方全副武裝，一看到就知道不對；他坐在櫃台先被噴辣椒水，太太聽到聲音走出來也被噴，兩人到現在身上都還在燒。昨天他拿拐杖抵抗，拐杖也被對方搶走，後來歹徒打破玻璃，抓走金項鍊等就跑掉了。

第三分局副分局長林雲豪說明，警方於昨天下午5時許接獲銀樓遭搶，犯嫌持鐵鎚、辣椒水威嚇店員，搶走黃金飾品一批後逃逸；警方成立專案小組查緝，經掌握嫌疑人身分，於6小時內在永康區將犯嫌拘捕到案，查扣相關證物，全案將依強盜罪嫌移送偵辦，持續追查銷贓管道。

據了解，黃姓男子犯案時頭戴黑色安全帽及口罩，身穿黑衣黑褲，犯案後逃逸時，卻先變裝為短褲、短袖再騎機車逃逸，企圖混淆視聽；黃已婚、沒有小孩，家裡從事模具加工廠，他也是員工，疑似因缺錢花用，昨天下午5時許騎機車前往安南區安和路一段的銀樓犯案。

依據目前黃金市價，黃搶走的13兩金飾、金項鍊估計市價近200萬元，警方循線調閱監視器追查，昨晚11時許在黃的家裡將他逮捕，但黃不配合供出黃金下落，且拒絕夜間訊問；今天則要求律師到場後才要製作筆錄，其犯案動機、經過，以及贓物流向，警方持續調查釐清。

警方建議，銀樓一定要安裝監視器、加強連線保全系統，加裝可上鎖的強化玻璃展示罩以及電子防盜標籤及感應器，一旦被移動或帶離特定範圍即發出警報，進出口管制要強化實體結構；錄影應有夜視功能，同時加裝感應照明與警示器，有異常活動可觸發燈光或警鈴，增加歹徒壓力。

36歲黃姓男子昨天傍晚穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓，一進門就拿辣椒水噴行動不便的老闆。圖／民眾提供
36歲黃姓男子昨天傍晚穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓，持鐵鎚打破櫃台玻璃強盜金項鍊。圖／民眾提供
36歲黃姓男子昨天傍晚穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓，一進門就拿辣椒水噴行動不便的老闆。圖／民眾提供
警方6小時內在永康區將黃姓男子拘捕到案，查扣相關證物，全案將依強盜罪嫌移送偵辦，持續追查銷贓管道。圖／民眾提供
36歲黃姓男子昨天傍晚穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓強盜，圖為被搜刮一空的櫃台。圖／民眾提供
警方6小時內在永康區將黃姓男子拘捕到案，查扣相關證物，全案將依強盜罪嫌移送偵辦，持續追查銷贓管道。圖／民眾提供
金價飆漲，金牌、金飾成為歹徒覬覦目標，36歲黃姓男子昨天傍晚穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓強盜。圖／民眾提供
