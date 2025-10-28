傅崐萁告張峻6罪批暴力破壞民主法治 張峻反控抹黑造謠

國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，昨天在花蓮光復鄉舉辦「堰塞湖災區重建座談會」，縣議會議長張峻不滿未被通知到場抗議，直接衝進場踢傅的桌子。傅崐萁今天到花蓮地檢署按鈴控告張峻6項罪名，表示不容許不法之徒在光天化日之下，用暴力相向的方式破壞民主法治。

傅崐萁、律師許正次今天到地檢署，依照刑法第135條妨害公務罪、第150條聚眾施強暴脅迫罪、第277條第1項傷害罪、第304條強制罪、第305條恐嚇罪，以及集會遊行法第5條、第31條妨害集會罪等六項罪名提告。

張峻回應，根本沒有對傅崐萁有暴力舉動，提告的6項罪名他不在意，反之，傅崐萁在現場一直抹黑他及災民為黑道、流氓、幫派、民主之恥等等子虛烏有、不實內容的妨害名譽部份，他一定會收集證據反告。

傅崐萁表示，馬太鞍溪發生嚴重水災，造成許多光復、鳳林、萬榮鄉親，在災難水深火熱當中，希望盡快把家園修復，因此重建條例是重中之重，而且要加緊速度。國民黨提出逕付二讀後，在朝野協商前，必須要傾聽代表基層的聲音，了解所有各種不同的情況。

傅崐萁說，請光復鄉公所找來村里鄰長，以及主要的受災者表達意見。萬一有現場民眾提出的問題不了解的地方，也請花蓮縣政府相關單位，大家一起討論、釋疑。

傅崐萁指出，前天晚上就已接到線報有人要鬧場，昨天早上也到了鳳林分局正式備案，但不幸的事件，還是按照對方的劇本演出，希望警察必須確實履行，除暴安良、維護社會秩序。非常遺憾發生這樣的情況，更希望重建條例盡快讓大幅的預算能挹注下來，讓光復鄉民能離災不離鄉、安居樂業。

傅崐萁強調，不容許用暴力相向的方式，不法之徒在光天化日之下，明目張膽破壞民主法治，必須要以正綱常，如果持續姑息下去的話，「地方的鄉親要何去何從」，堅持把國家的綱常、安祥及法律法治的社會要還給全民。