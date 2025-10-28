快訊

國中男師不滿被分手...埋伏校園朝女友「開槍」 最終判關7年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

高雄市某國中男代理老師黃耀霖不滿同校劉姓女老師提分手、多次要求復合不成，去年持槍到學校朝劉女開槍，所幸槍枝「卡彈」均未擊發，最高法院依殺人未遂罪判刑7年6月，全案定讞。

黃耀霖（31歲）前年到高雄市小港區某國中任教，認識劉女並於去年1月至3月短暫交往，劉女提出分手後，他多次要求復合不成，還曾經一個月內打400多通電話騷擾，甚至登入劉女的社群帳號，刪光男性友人的資料，黃因沒有前科而被檢方處分不起訴。

黃耀霖去年6月間上網以1萬3000元購買非制式手槍、子彈，同年月25日下午4時許，帶槍枝、電擊棒等物到學校，並將車停在劉女的車旁邊，下車埋伏，待劉女獨自走入地下停車場準備開車離去，黃立即持電擊器衝出、攔阻劉女，想與劉女商談卻被拒絕。

黃耀霖便拿電擊棒攻擊劉女腹部，再拿槍朝轉身欲離去的劉女上半身開槍，因卡彈而未擊發，黃為排除障礙而拉動手槍滑套，劉女趁機拔腿狂奔，黃則持槍緊追在後，還好適逢另名黃姓女老師騎機車經過，劉女立刻求救，黃女規勸黃耀霖冷靜，黃耀霖才將槍交給黃女，並一起上樓到學務處找主任「喝茶」，主任則報警處理。

檢方依殺人未遂、恐嚇、槍砲等罪嫌起訴黃耀霖，建請法院從重量刑，教育局也開除黃且永不聘用。黃則否認殺人犯行，辯稱他是打算在劉女面前自殺，並沒有持槍射殺其他人的舉動。

法院根據停車場監視器畫面與劉女、黃女的說法，認定黃耀霖確實有趁劉女背對時，持槍對準劉女背部、上半身位置，並扣扳機想擊發子彈，但因卡彈而未順利發射。一、二審皆依殺人未遂等罪判黃7年6月徒刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而確定。

黃姓代理老師到校持槍恐嚇另名女老師，一度開槍想殺人所幸「卡彈」才未發生憾事。示意圖／Pexels
黃姓代理老師到校持槍恐嚇另名女老師，一度開槍想殺人所幸「卡彈」才未發生憾事。示意圖／Pexels

相關新聞

金價飆漲...台南銀樓驚傳強盜案！歹徒噴辣椒水 敲破玻璃搜刮13兩黃金

金價飆漲，金牌、金飾成為歹徒覬覦目標，36歲黃姓男子昨天傍晚穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓...

傅崐萁告張峻6罪批暴力破壞民主法治 張峻反控抹黑造謠

國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，昨天在花蓮光復鄉舉辦「堰塞湖災區重建座談會」，縣議會議長張峻不滿未被通知到場抗議，直...

國中男師不滿被分手...埋伏校園朝女友「開槍」 最終判關7年半定讞

高雄市某國中男代理老師黃耀霖不滿同校劉姓女老師提分手、多次要求復合不成，去年持槍到學校朝劉女開槍，所幸槍枝「卡彈」均未擊...

影／高科大出現踹車男 20多輛機車無辜受損

國立高雄科技大學楠梓校區昨天下午出現踹車男，男子在學校內外的連踹倒多輛機車。警方統計有20多輛機車因此受損，正追查這名男...

影／一邊養魚、一邊製毒 台南市調查處破獲台江公園旁魚塭製毒廠

台南檢調警專案小組6月間在台江國家公園附近某處魚塭，破獲大型甲基安非他命等製毒工廠1座，當場查獲35歲王姓男子等4嫌涉一...

人妻「肉身擋車」趴引擎蓋遭拖1公里 老公亮槍嚇阻..法院不罰原因曝

台中1名婦人遭詐騙集團騙走400萬元，家人誘使吳姓車手出面時遭識破，吳立即踩油門加速逃逸，婦人的柯姓女兒以「肉身擋車」趴...

