國中男師不滿被分手...埋伏校園朝女友「開槍」 最終判關7年半定讞

高雄市某國中男代理老師黃耀霖不滿同校劉姓女老師提分手、多次要求復合不成，去年持槍到學校朝劉女開槍，所幸槍枝「卡彈」均未擊發，最高法院依殺人未遂罪判刑7年6月，全案定讞。

黃耀霖（31歲）前年到高雄市小港區某國中任教，認識劉女並於去年1月至3月短暫交往，劉女提出分手後，他多次要求復合不成，還曾經一個月內打400多通電話騷擾，甚至登入劉女的社群帳號，刪光男性友人的資料，黃因沒有前科而被檢方處分不起訴。

黃耀霖去年6月間上網以1萬3000元購買非制式手槍、子彈，同年月25日下午4時許，帶槍枝、電擊棒等物到學校，並將車停在劉女的車旁邊，下車埋伏，待劉女獨自走入地下停車場準備開車離去，黃立即持電擊器衝出、攔阻劉女，想與劉女商談卻被拒絕。

黃耀霖便拿電擊棒攻擊劉女腹部，再拿槍朝轉身欲離去的劉女上半身開槍，因卡彈而未擊發，黃為排除障礙而拉動手槍滑套，劉女趁機拔腿狂奔，黃則持槍緊追在後，還好適逢另名黃姓女老師騎機車經過，劉女立刻求救，黃女規勸黃耀霖冷靜，黃耀霖才將槍交給黃女，並一起上樓到學務處找主任「喝茶」，主任則報警處理。

檢方依殺人未遂、恐嚇、槍砲等罪嫌起訴黃耀霖，建請法院從重量刑，教育局也開除黃且永不聘用。黃則否認殺人犯行，辯稱他是打算在劉女面前自殺，並沒有持槍射殺其他人的舉動。