金價飆漲...台南銀樓驚傳強盜案！歹徒噴辣椒水 敲破玻璃搜刮13兩黃金

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

金價飆漲，金牌、金飾成為歹徒覬覦目標，36歲黃姓男子昨天傍晚穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓，一進門就拿辣椒水噴行動不便的老闆，再用鐵鎚敲破櫃台玻璃，搜刮金飾與金項鍊，總計得手13兩黃金，警方在晚間11時許將人逮捕。

據了解，黃姓男子已婚、沒有小孩，家裡從事模具加工廠，他也是員工，疑似因缺錢花用，昨天下午5時許騎機車前往安和路一段犯案；轄區第三警分局安順派出所接獲報案，循線調閱監視器追查，昨晚11時許在黃的家裡將他逮捕，但黃不配合供出黃金下落，警方依強盜案追查中。

警方建議，銀樓一定要安裝監視器、加強連線保全系統，加裝可上鎖的強化玻璃展示罩以及電子防盜標籤及感應器，一旦被移動或帶離特定範圍即發出警報，進出口管制要強化實體結構；錄影應有夜視功能，同時加裝感應照明與警示器，有異常活動可觸發燈光或警鈴，增加歹徒壓力。

36歲黃姓男子昨天傍晚就穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓強盜13兩黃金。圖／翻攝自threads
36歲黃姓男子昨天傍晚就穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓強盜13兩黃金。圖／翻攝自threads

監視器 黃金 金飾

