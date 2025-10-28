金價飆漲...台南銀樓驚傳強盜案！歹徒噴辣椒水 敲破玻璃搜刮13兩黃金

金價飆漲，金牌、金飾成為歹徒覬覦目標，36歲黃姓男子昨天傍晚穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓，一進門就拿辣椒水噴行動不便的老闆，再用鐵鎚敲破櫃台玻璃，搜刮金飾與金項鍊，總計得手13兩黃金，警方在晚間11時許將人逮捕。

據了解，黃姓男子已婚、沒有小孩，家裡從事模具加工廠，他也是員工，疑似因缺錢花用，昨天下午5時許騎機車前往安和路一段犯案；轄區第三警分局安順派出所接獲報案，循線調閱監視器追查，昨晚11時許在黃的家裡將他逮捕，但黃不配合供出黃金下落，警方依強盜案追查中。