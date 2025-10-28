影／一邊養魚、一邊製毒 台南市調查處破獲台江公園旁魚塭製毒廠

台南檢調警專案小組6月間在台江國家公園附近某處魚塭，破獲大型甲基安非他命等製毒工廠1座，當場查獲35歲王姓男子等4嫌涉一邊養魚、一邊製毒，查扣安非他命等各級毒品逾220公斤及製毒工具等，市價近2億元，王等4人經檢方聲押獲准，被依違反毒品危害防制條例起訴。

台南市調查處2月間接獲情資，稱有製毒集團在台江國家公園知名景點四草綠色隧道附近偏僻魚塭製造安非他命等毒品，隨即組成專案組展開蒐證，並報請台南地檢署指揮，發現王、陳、力、孫等人疑有購買製毒原料及設備運往前揭魚塭製毒。

直至6月初，專案組研判毒品即將製造完成，6月13日清晨拂曉出擊，當天恰逢蝴蝶颱風外圍環流影響，台南地區一早風狂雨驟，專案組發現陳、力準備前往該製毒工廠製毒，認機不可失展開攻堅行動。

專案組兵分三路，同步搜索王等人位於安南區的透天厝住所及該魚塭製毒工廠，拘提陳及力2人，因王是毒品通緝犯，平日即有所防備，在其3樓主臥室電視牆後方設置夾層密室，致專案組第一時間未能發現其蹤跡。

所幸專案組憑藉著豐富緝毒經驗及臨場判斷，迅即在該密室找到躲藏的王，並搜獲密室內藏放甲基安非他命成品30包、k他命4包、毒品咖啡包1000包及現金456萬9000元，另在該魚塭製毒工廠查扣毒品半成品、先驅原料及製毒相關器具設備1批。

據調查，該製毒工廠周遭均是魚塭，道路狹窄，泥濘難行，且人車罕至環境隱蔽，製毒集團以高價承租，為掩人耳目，犯嫌更在魚塭內養殖龍虎石斑、草蝦及白蝦，同時架設10餘支監視器監控製毒工廠四周，戒備森嚴，惟專案組仍克服萬難，善用科技設備進行蒐證，偵知製毒集團動態而一網打盡。