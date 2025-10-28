快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

影／一邊養魚、一邊製毒 台南市調查處破獲台江公園旁魚塭製毒廠

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南檢調警專案小組6月間在台江國家公園附近某處魚塭，破獲大型甲基安非他命等製毒工廠1座，當場查獲35歲王姓男子等4嫌涉一邊養魚、一邊製毒，查扣安非他命等各級毒品逾220公斤及製毒工具等，市價近2億元，王等4人經檢方聲押獲准，被依違反毒品危害防制條例起訴。

台南市調查處2月間接獲情資，稱有製毒集團在台江國家公園知名景點四草綠色隧道附近偏僻魚塭製造安非他命等毒品，隨即組成專案組展開蒐證，並報請台南地檢署指揮，發現王、陳、力、孫等人疑有購買製毒原料及設備運往前揭魚塭製毒。

直至6月初，專案組研判毒品即將製造完成，6月13日清晨拂曉出擊，當天恰逢蝴蝶颱風外圍環流影響，台南地區一早風狂雨驟，專案組發現陳、力準備前往該製毒工廠製毒，認機不可失展開攻堅行動。

專案組兵分三路，同步搜索王等人位於安南區的透天厝住所及該魚塭製毒工廠，拘提陳及力2人，因王是毒品通緝犯，平日即有所防備，在其3樓主臥室電視牆後方設置夾層密室，致專案組第一時間未能發現其蹤跡。

所幸專案組憑藉著豐富緝毒經驗及臨場判斷，迅即在該密室找到躲藏的王，並搜獲密室內藏放甲基安非他命成品30包、k他命4包、毒品咖啡包1000包及現金456萬9000元，另在該魚塭製毒工廠查扣毒品半成品、先驅原料及製毒相關器具設備1批。

據調查，該製毒工廠周遭均是魚塭，道路狹窄，泥濘難行，且人車罕至環境隱蔽，製毒集團以高價承租，為掩人耳目，犯嫌更在魚塭內養殖龍虎石斑、草蝦及白蝦，同時架設10餘支監視器監控製毒工廠四周，戒備森嚴，惟專案組仍克服萬難，善用科技設備進行蒐證，偵知製毒集團動態而一網打盡。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

專案小組指出王製毒純度高，安非他命成品有AA級品質。記者邵心杰／攝影
專案小組指出王製毒純度高，安非他命成品有AA級品質。記者邵心杰／攝影
專案小組在王男住處密室內藏放甲基安非他命成品30包、k他命4包、毒品咖啡包1000包及現金456萬9000元等。記者邵心杰／攝影
專案小組在王男住處密室內藏放甲基安非他命成品30包、k他命4包、毒品咖啡包1000包及現金456萬9000元等。記者邵心杰／攝影
專案小組查扣安非他命等各級毒品逾220公斤及製毒工具等，市價近2億元，檢方依涉依違反毒品危害防制條例起訴王等4嫌。記者邵心杰／攝影
專案小組查扣安非他命等各級毒品逾220公斤及製毒工具等，市價近2億元，檢方依涉依違反毒品危害防制條例起訴王等4嫌。記者邵心杰／攝影

毒品 安非他命 台南

延伸閱讀

純樸鄉間魚塭倉庫竟暗藏天九牌職業賭場 南警攻堅逮39人

台南台江年度大戲「洄流．歸潮」 述說200年拓墾歷史與現狀

前往親戚家幫忙捕魚卻失足落水 宜蘭77歲老翁被發現溺斃魚塭

男稱「要洗澡」進入魚塭身亡 高市警報驗釐清死因

相關新聞

金價飆漲...台南銀樓驚傳強盜案！歹徒噴辣椒水 敲破玻璃搜刮13兩黃金

金價飆漲，金牌、金飾成為歹徒覬覦目標，36歲黃姓男子昨天傍晚穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓...

人妻「肉身擋車」趴引擎蓋遭拖1公里 老公亮槍嚇阻..法院不罰原因曝

台中1名婦人遭詐騙集團騙走400萬元，家人誘使吳姓車手出面時遭識破，吳立即踩油門加速逃逸，婦人的柯姓女兒以「肉身擋車」趴...

台中Range rover猛撞鐵板燒店面 駕駛頸部疑有利刃傷明顯死亡

台中市南區高工路今上午11點多，1輛Range rover高速猛撞路邊的鐵板燒店，駕駛頸部疑有利刃傷，在車上已經明顯死亡...

影／一邊養魚、一邊製毒 台南市調查處破獲台江公園旁魚塭製毒廠

台南檢調警專案小組6月間在台江國家公園附近某處魚塭，破獲大型甲基安非他命等製毒工廠1座，當場查獲35歲王姓男子等4嫌涉一...

中信反毒教育基金會 攜手產官學辦論壇

中國信託反毒教育基金會攜手產官學界辦理國際論壇，透過分組工作坊的交流討論，為臺灣毒品實務政策尋找最佳解方。根據法務部最新...

押了！台中霧峰白骨命案 凶手今晚被依殺人罪遭法院裁定羈押

台中檢警在昨天上午獲報，霧峰山區有人遭殺害棄屍，檢警查出李姓死者身分，以及涉案的死者的洪姓同事，警方依殺人等罪移送台中地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。