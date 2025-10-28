快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

人妻「肉身擋車」趴引擎蓋遭拖1公里 老公亮槍嚇阻..法院不罰原因曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名婦人遭詐騙集團騙走400萬元，家人誘使吳姓車手出面時遭識破，吳立即踩油門加速逃逸，婦人的柯姓女兒以「肉身擋車」趴在引擎蓋上遭拖行1公里，其邱姓先生亮出玩具槍喝令停車，此舉被警方認定違反社會秩序維護法；法院以邱的目的僅止恫嚇歹徒停車，裁定他不罰，可抗告。

經查，該名婦人因遭投資虛擬幣詐騙損失超過400萬元，家人得知後為想引誘車手面教訓，9月11日再次約面交現金時，吳姓車手因發現異狀跳上車要逃，柯姓女兒為阻擋趴在引擎蓋上遭拖行1公里，雙腳多處挫傷。

太平分局獲報在太平區大源十八街抓到吳男，在他車內起獲依托咪酯煙彈、安非他命，依違反毒品危害防制條例、肇事逃逸、公共危險，毀損及詐欺罪嫌移送。

警方除就吳姓車手刑事部分移送，另也發現柯女的邱姓先生見妻子遭小客車撞擊，柯女整個人趴在車引擎蓋上遭拖行，邱見妻子受危難之際，就亮出1把玩具空氣槍要恫嚇吳男停車，警方查獲認為邱違反社會秩序維護法第65條第3款，依法移送台中地院裁處。

中院指出，社會秩序維護法第65條第3款，是以「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞」為要件，重點在於攜帶玩具槍「無正當理由」，且使該時空產生安全上危害。

中院查，邱男當時因妻子遭他人車撞擊後趴在引擎蓋上長距離拖行，諒為避免家人的生命、身體受害，才亮出玩具空氣槍，且邱其並未朝人射擊（該槍實際無法擊發）。

中院說，邱男的目的僅止於恫嚇歹徒停車，以挽救家人於危難狀態，此外並無攜帶示眾或其他不法的行為，而足使他人心生畏懼不安情事，客觀上尚難認有何致生危害安全之虞，裁定他不罰。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

柯女為攔阻吳姓車手逃逸，趴在引擎蓋上「肉身擋車」遭拖行1公里。圖／報系資料照
柯女為攔阻吳姓車手逃逸，趴在引擎蓋上「肉身擋車」遭拖行1公里。圖／報系資料照

車手 家人 妻子

延伸閱讀

影／倒車暴衝！駕駛誤踩油門撞機車 阿伯被拖行路人驚呼「在幹嘛！」

人妻酒店狂歡…夫理論遭刺破心臟喪命 年輕男公關再判無期徒刑

公婆旅費也要「一人一半」 人妻爆氣1招反擊：機票已訂好

小姑離婚搬進大哥家 全家「白吃白喝」人妻傻眼：只能賣房？

相關新聞

金價飆漲...台南銀樓驚傳強盜案！歹徒噴辣椒水 敲破玻璃搜刮13兩黃金

金價飆漲，金牌、金飾成為歹徒覬覦目標，36歲黃姓男子昨天傍晚穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓...

人妻「肉身擋車」趴引擎蓋遭拖1公里 老公亮槍嚇阻..法院不罰原因曝

台中1名婦人遭詐騙集團騙走400萬元，家人誘使吳姓車手出面時遭識破，吳立即踩油門加速逃逸，婦人的柯姓女兒以「肉身擋車」趴...

影／一邊養魚、一邊製毒 台南市調查處破獲台江公園旁魚塭製毒廠

台南檢調警專案小組6月間在台江國家公園附近某處魚塭，破獲大型甲基安非他命等製毒工廠1座，當場查獲35歲王姓男子等4嫌涉一...

中信反毒教育基金會 攜手產官學辦論壇

中國信託反毒教育基金會攜手產官學界辦理國際論壇，透過分組工作坊的交流討論，為臺灣毒品實務政策尋找最佳解方。根據法務部最新...

押了！台中霧峰白骨命案 凶手今晚被依殺人罪遭法院裁定羈押

台中檢警在昨天上午獲報，霧峰山區有人遭殺害棄屍，檢警查出李姓死者身分，以及涉案的死者的洪姓同事，警方依殺人等罪移送台中地...

為催債用繩索、膠帶殺死同事棄屍霧峰 凶手遭檢聲請羈押禁見

台中檢警在昨天上午獲報，霧峰山區有人遭殺害棄屍，檢警查出李姓死者身分，以及涉案的死者的洪姓同事，警方依殺人等罪移送台中地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。