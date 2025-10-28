人妻「肉身擋車」趴引擎蓋遭拖1公里 老公亮槍嚇阻..法院不罰原因曝

台中1名婦人遭詐騙集團騙走400萬元，家人誘使吳姓車手出面時遭識破，吳立即踩油門加速逃逸，婦人的柯姓女兒以「肉身擋車」趴在引擎蓋上遭拖行1公里，其邱姓先生亮出玩具槍喝令停車，此舉被警方認定違反社會秩序維護法；法院以邱的目的僅止恫嚇歹徒停車，裁定他不罰，可抗告。

經查，該名婦人因遭投資虛擬幣詐騙損失超過400萬元，家人得知後為想引誘車手面教訓，9月11日再次約面交現金時，吳姓車手因發現異狀跳上車要逃，柯姓女兒為阻擋趴在引擎蓋上遭拖行1公里，雙腳多處挫傷。

太平分局獲報在太平區大源十八街抓到吳男，在他車內起獲依托咪酯煙彈、安非他命，依違反毒品危害防制條例、肇事逃逸、公共危險，毀損及詐欺罪嫌移送。

警方除就吳姓車手刑事部分移送，另也發現柯女的邱姓先生見妻子遭小客車撞擊，柯女整個人趴在車引擎蓋上遭拖行，邱見妻子受危難之際，就亮出1把玩具空氣槍要恫嚇吳男停車，警方查獲認為邱違反社會秩序維護法第65條第3款，依法移送台中地院裁處。

中院指出，社會秩序維護法第65條第3款，是以「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞」為要件，重點在於攜帶玩具槍「無正當理由」，且使該時空產生安全上危害。

中院查，邱男當時因妻子遭他人車撞擊後趴在引擎蓋上長距離拖行，諒為避免家人的生命、身體受害，才亮出玩具空氣槍，且邱其並未朝人射擊（該槍實際無法擊發）。

中院說，邱男的目的僅止於恫嚇歹徒停車，以挽救家人於危難狀態，此外並無攜帶示眾或其他不法的行為，而足使他人心生畏懼不安情事，客觀上尚難認有何致生危害安全之虞，裁定他不罰。