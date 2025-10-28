中信反毒教育基金會 攜手產官學辦論壇

中信反毒教育基金會董事長辜仲諒（右六）攜手產官學及國際專家，舉辦二○二五「臺灣司法毒品處遇整合論壇」，為台灣毒品實務政策尋找最佳解方。圖／中信反毒教育基金會提供

中國信託反毒教育基金會攜手產官學界辦理國際論壇，透過分組工作坊的交流討論，為臺灣毒品實務政策尋找最佳解方。根據法務部最新統計，十年內臺灣毒品再犯率下降二成，顯見毒品防制工作，不管在預防教育或者降低再犯兩個面向，都有顯著成果。

中信反毒教育基金會昨日再度攜手法務部、衛福部、臺灣毒品處遇政策研究學會、美國毒品法庭專業人士協會（All Rise）及美國司法部緝毒署教育基金會（DEAEF）共同舉辦二○二五「臺灣司法毒品處遇整合論壇」：邁向整合的時代。

包括行政院政務委員林明昕、法務部長鄭銘謙、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、衛福部次長莊人祥以及中信反毒教育基金會董事長辜仲諒等，超過三百位專家貴賓與會。

行政院林明昕政委致詞表示，「謝謝中信反毒教育基金會辜仲諒董事長，長期支持國際論壇的舉辦，通過臺美的交流及臺灣實務專家的報告，可以促進行政院反毒行動綱領精緻化與具體政策推進的參考。」除了借鏡國際經驗外，本次論壇更是一年一度臺灣毒品防制專家學者的重要交流平臺，希望藉由定期的交流討論，能為臺灣在實務運作上遇到的挑戰，尋找最佳解方。

中信反毒教育基金會董事長辜仲諒出席活動說，中信反毒基金會二○一五年成立，剛開始從毒品防制的最前端「預防教育」著手，透過與美國司法部緝毒署教育基金會（DEAEF）合作，引進新式的反毒知識教育；基金會成立至今年剛好滿十年，他始終相信「反毒工作是今天不做，明天就會後悔的事」！