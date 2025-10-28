永豐銀詐貸案！參加投資課程 鎖定急需貸款人

永豐銀前貸款業務專員林靖勲涉勾結外人詐貸，檢方查出他從投資理財說明會建立人脈，拓展社交圈，再招攬有貸款需求民眾，以虛構不實公司職稱、薪資向永豐銀行詐貸，最後是銀行發現有異，查證借款人薪資資料發現財力證明偽造，詐貸案才曝光。

檢方追查，卅五歲林靖勲原是業務員，在商務活動中認識不少投資理財說明會主辦方，從社交人脈結識卅五歲蔡晨睿、四十一歲李聖賢，蔡、李涉招攬介紹有貸款需求者給林，二○二三年十月至二○二四年六月間，三人陸續協助借款人虛構收入，向永豐銀行申辦信用貸款。

全案直至永豐銀資深經理察覺異樣，向借款人薪資戶銀行查證，發現根本沒有貸款申請書上的固定薪資，財力證明ＰＤＦ檔案涉偽造，且辦理信貸的業務員都是林靖勲，蒐集證據後提告。

檢方追查初期李男未到案，因至少四名借貸者指是透過李男向林辦理信貸，檢方以有串證之虞聲押林男獲准。李男到案後供稱，是透過新創公司的共享辦公室舉辦投資、創業類型平台課程，吸引人才參與，他介紹有貸款需求者給林，但沒有抽取佣金。

檢方查出，部分借款人因有創業需求參與平台課程，經輾轉介紹向林辦理貸款，部分貸款人則是為了還清債務。因詐貸案源頭是銀行貸款業務專員，檢方呼籲銀行端應強化內控，建立完善稽核機制，防止內部人員淪為制度破口。