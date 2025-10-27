押了！台中霧峰白骨命案 凶手今晚被依殺人罪遭法院裁定羈押

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中檢警在昨天上午獲報，霧峰山區有人遭殺害棄屍，檢警查出李姓死者身分，以及涉案的死者的洪姓同事，警方依殺人等罪移送台中地檢署後，檢方今晚依殺人、棄屍等罪，聲請羈押禁見，台中地院今晚裁定洪男羈押、未禁見。

台中地檢署昨早獲報霧峰區新生路有一名男子疑似遭殺害棄屍案，經指派檢察官謝孟芳成立專案小組，指揮霧峰警分局進行蒐證調查，查出李姓死者身分後，檢警到案發現場勘驗、採集相關跡證及調取沿途監視器影像清查後，查出與李男為同事的洪姓男子（31歲）涉有重嫌。

檢警調查，洪男在9月14日邀約死者一同開車，前往霧峰區新生路商討還款事宜，期間因故發生衝突，洪男持繩索、膠帶，將死者綑綁殺害後棄屍，經專案小組循線迅於昨日深夜將洪姓被告拘捕到案，並經檢察官率同法醫相驗死者遺體後，已訂期解剖，同時指揮專案小組續行調查。

檢察官訊問後，認定洪男涉犯遺棄屍體、殺人等罪，其中所犯殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，加上洪男無固定住居所，有事實足認為有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押之必要，今日晚間8時許訊後，向台中地方法院聲請羈押禁見。

台中市霧峰區昨天發現一具男性白骨，檢警查出是洪姓男子涉案，今晚依殺人罪聲請羈押禁見，法院裁押。圖／民眾提供
台中市霧峰區昨天發現一具男性白骨，檢警查出是洪姓男子涉案，今晚依殺人罪聲請羈押禁見，法院裁押。圖／民眾提供

棄屍 殺人 檢察官

