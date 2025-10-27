9億創投CEO豪宅命案初驗4種毒品 短時間大量混合施用致死？

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，前晚被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場查扣粉末、藥錠及電子煙彈，初驗分別有K他命、喵喵、FM2、大麻共4種毒品反應，不排除短時間大量或混合施用致死，今送相關機關鑑定成分，因事涉命案，請求加速鑑定。

警方在命案現場客廳茶几發現1包白色粉末、1包粉紅色藥錠及1顆電子煙彈，使用拉曼光譜儀初驗，粉末呈K他命反應，藥錠有喵喵（卡西酮）、FM2（氟硝西泮）反應，煙彈是大麻反應；另有圓盤、卡片及電子煙主機，懷疑是施用器具，一併查扣。

緝毒官警說，K他命、FM2屬中樞神經抑制劑，前者是速效麻醉劑，常見用「K盤」吸食，後者為強力安眠藥，俗稱「強姦藥丸」，喵喵屬中樞神經興奮劑，作用類似安非他命，為毒品咖啡包常見成分，大麻則是中樞神經迷幻劑，台灣施用黑數多；各種毒品效果均不同，交互作用複雜，短時間大量或混合施用可能致死。

據調查，37歲陳姓男子從事創投，公司登記資本額9億元，住北市信義區永吉路巷弄某社區大樓，父親聯繫不上他，前晚9時許前往持鑰匙開門察看，發現他與從事美容業25歲曾姓女子並肩坐客廳地板已無意識；警方到場確認死亡，排除外力介入，檢方昨相驗無法確認死因，擬解剖查明。

