影／男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母不捨嘆：家裡不缺錢為何要搶？

新竹36歲吳男今天上午10時許至市區東前街某銀樓佯裝挑選金飾，趁店員不注意時徒手搶走1條市價約14萬的金項鍊後，再開著媽媽的百萬跑車往竹東逃逸。警方獲報後，立即通報攔截圍捕，並於案發後1小時將吳男逮捕，訊後依搶奪罪嫌送辦。

新竹市警察局第二分局表示，今天上午10時43分接獲報案，位於東區東前街一處銀樓發生搶奪案件，嫌犯吳男假藉選購金飾之名，趁店員不注意時徒手搶走1條重約8.85錢，市價約14萬1200元的金項鍊，隨即駕駛市價約140萬的Mazda MX-5跑車行經東門街、中正路直行朝武陵高架往竹東方向逃逸。

新竹市警察局第二分局接獲通報後，勤務指揮中心立即派遣轄區東門派出所所長王新弘及線上警力趕赴現場，並同步通報周邊警網展開攔截圍捕。由於吳男駕駛的車輛顯眼，警方調查並無失竊紀錄，通知黃姓女車主才得知「平常是兒子在開」警方立即以車追人，並通報新竹縣政府警察局竹東分局協助追緝。

在新竹縣市警方協力合作下，竹東分局下公館及北埔派出所員警於案發後1小時，即於上午11時46分在新竹縣北埔鄉五指山「灶君堂」前成功攔查該車，當場逮捕吳男並查扣贓物金項鍊1條，訊後依搶奪罪嫌移送法辦。