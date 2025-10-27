快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

知名當歸鴨店少東疑欠賭債 連鎖店遭潑漆衝撞…新北警逮8黑幫

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市某知名當歸鴨店少東疑線上博弈欠大筆債務，今年8月位於樹林、新莊2間店面遭潑漆討債，討債集團還在網路恐嚇，新北市刑大蒐證後拘提天道盟太陽會陳姓成員等6名嫌犯及2名少年，詢後依恐嚇、毀損罪嫌送辦，陳男等6人遭羈押禁見。

據了解，新北市這間知名當歸鴨店，在新莊、樹林經營超過18年。當歸鴨店的少東疑似沉迷線上博弈，欠下大筆債務後還向地下錢莊借錢，債務如滾雪球般增加，少東因還不出錢竟神隱。

借錢給少東的天道盟太陽會25歲陳姓成員因找不到少東，今年8月4日揪江男、林男分至當歸鴨樹林、新莊分店潑漆討債，9、10月間又找人在該店臉書粉專上留言恐嚇。

新北市刑大與新莊、樹林分局展開偵辦查出幕後的陳姓主嫌，近日發動拘提，逮捕陳男等6人及2名少年，23日依恐嚇、毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官複訊後將陳男等6人聲押禁見獲准。新北警將持續向上溯源其他成員及幕後首謀者。

警方破門逮捕主嫌陳男。記者黃子騰／翻攝
警方破門逮捕主嫌陳男。記者黃子騰／翻攝
新北市某知名當歸鴨連鎖店疑因少東欠債，新莊總店及和樹林分店分別遭人潑漆及開車衝撞，主嫌蔣姓男子遭檢察官聲押禁見。圖／聯合報系資料照片
新北市某知名當歸鴨連鎖店疑因少東欠債，新莊總店及和樹林分店分別遭人潑漆及開車衝撞，主嫌蔣姓男子遭檢察官聲押禁見。圖／聯合報系資料照片
警方查扣做案工具，並逮捕陳男等6人及2名少年。記者黃子騰／翻攝
警方查扣做案工具，並逮捕陳男等6人及2名少年。記者黃子騰／翻攝

恐嚇 討債

延伸閱讀

國1五股北出匝道今下午4點啟用！可分流20%車潮 紓解五股新莊長年壅塞

新北文小五明年啟動籌設 林口擬設48班社區共融校園

因應非洲豬瘟豬隻禁宰10天 新北公有市場豬肉攤商減免租金

新北醉男見運將扭頸怒嗆「你搖什麼頭」 出拳勒脖釀傷被直送警局

相關新聞

影／男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母不捨嘆：家裡不缺錢為何要搶？

新竹36歲吳男今天上午10時許至市區東前街某銀樓佯裝挑選金飾，趁店員不注意時徒手搶走1條市價約14萬的金項鍊後，再開著媽...

知名當歸鴨店少東疑欠賭債 連鎖店遭潑漆衝撞…新北警逮8黑幫

新北市某知名當歸鴨店少東疑線上博弈欠大筆債務，今年8月位於樹林、新莊2間店面遭潑漆討債，討債集團還在網路恐嚇，新北市刑大...

台中霧峰白骨命案 疑因催債不成將死者勒斃棄屍

彰化縣李姓男子因與洪姓友人有債務糾紛，洪、李兩人9月中旬時約見面，洪要李先還個8千還是1萬元，因不滿李說沒錢還，即在兩人...

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，前晚被發現陳屍台北市一處豪宅，警方排除外力介入，在現場查扣粉末及藥錠，初驗...

佯裝看金飾突伸手搶！新竹男搶銀樓往竹東逃 警30分緝獲

新竹市東前街今天上午10時許發生銀樓搶案，年約30多歲男子佯裝挑選金飾，趁店員取出金項鍊時，突然伸手奪走後拔腿開車逃逸，...

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書女友非同一人

陳姓男子、曾姓女子25日被家人發現陳屍台北市信義區某社區大樓，警方在現場發現粉末及藥錠，初步排除外力介入，據悉，陳姓男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。