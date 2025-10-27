快訊

台中霧峰白骨命案 疑因催債不成將死者勒斃棄屍

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

彰化縣李姓男子因與洪姓友人有債務糾紛，洪、李兩人9月中旬時約見面，洪要李先還個8千還是1萬元，因不滿李說沒錢還，即在兩人一路逛到霧峰山區時，以童軍繩和塑膠帶將李勒死，接著還捆綁頸部與腳部，並棄屍在山區。李因屍體腐化發出臭味，前天下午被人發現，警方一路追出是洪涉嫌犯案，昨晚在龍井持拘票將他逮捕，今依殺人罪嫌移送偵辦。

據了解，洪、李（分別31歲、49歲）兩人相識已久且均無業。洪到案後稱，他原本只是想嚇嚇李，希望他能還錢，未料一時失手才犯下錯誤，這段日子心神恍惚，夜裡常睡不著覺。警方以洪的身材壯碩，且比李還高出一個頭，初步認定是他一人犯案。

據了解，25日有市民到霧峰高爾夫球場附近的山區釣魚，因聞到奇怪臭味，於是和附近居民一起尋找，後來在路邊一處邊坡下的山溝草叢內發現李的骨骸，當時屍體腐爛嚴重，腰部以上幾已成白骨，腳部與頸部留有綑綁用的繩索，從腐爛程度研判，死亡時間約1至2個月。

因李離家後久未返回，李的兒子曾向彰化警方報案協尋，警方過濾後，雖然屍體已腐爛見骨，李的兒子仍從李的衣服和手表辨識出死者就是他的父親。警方查出，李平日有駕駛一輛轎車，因此沿線調閱監視錄影，後來查出洪男涉有重嫌。洪在犯案後，四處借宿友人家，警方昨晚查知他的行蹤，持拘票在龍井區將他逮捕，偵訊中洪坦承犯案。

對於李死後還被捆綁，資深警官說，民俗有所謂「綁屍鎖魂」的說法，洪男有可能行凶後擔心死者冤魂報仇，因此加以捆綁，但此點未獲洪證實，僅表示因為殺了人，他沒有一刻安寧。

李姓死者被棄屍在台中市霧峰山區路旁的邊坡下。圖／民眾提供
李姓死者被棄屍在台中市霧峰山區路旁的邊坡下。圖／民眾提供
李姓死者被棄屍在台中市霧峰山區路旁的邊坡下。圖／民眾提供
李姓死者被棄屍在台中市霧峰山區路旁的邊坡下。圖／民眾提供
警方一路追出是洪涉嫌犯案，昨晚在龍井持拘票將他逮捕，今依殺人罪嫌移送法辦。圖／民眾提供
警方一路追出是洪涉嫌犯案，昨晚在龍井持拘票將他逮捕，今依殺人罪嫌移送法辦。圖／民眾提供

屍體 臭味 命案 債務

