台中霧峰白骨命案 疑因催債不成將死者勒斃棄屍

彰化縣李姓男子因與洪姓友人有債務糾紛，洪、李兩人9月中旬時約見面，洪要李先還個8千還是1萬元，因不滿李說沒錢還，即在兩人一路逛到霧峰山區時，以童軍繩和塑膠帶將李勒死，接著還捆綁頸部與腳部，並棄屍在山區。李因屍體腐化發出臭味，前天下午被人發現，警方一路追出是洪涉嫌犯案，昨晚在龍井持拘票將他逮捕，今依殺人罪嫌移送偵辦。

據了解，洪、李（分別31歲、49歲）兩人相識已久且均無業。洪到案後稱，他原本只是想嚇嚇李，希望他能還錢，未料一時失手才犯下錯誤，這段日子心神恍惚，夜裡常睡不著覺。警方以洪的身材壯碩，且比李還高出一個頭，初步認定是他一人犯案。

據了解，25日有市民到霧峰高爾夫球場附近的山區釣魚，因聞到奇怪臭味，於是和附近居民一起尋找，後來在路邊一處邊坡下的山溝草叢內發現李的骨骸，當時屍體腐爛嚴重，腰部以上幾已成白骨，腳部與頸部留有綑綁用的繩索，從腐爛程度研判，死亡時間約1至2個月。

因李離家後久未返回，李的兒子曾向彰化警方報案協尋，警方過濾後，雖然屍體已腐爛見骨，李的兒子仍從李的衣服和手表辨識出死者就是他的父親。警方查出，李平日有駕駛一輛轎車，因此沿線調閱監視錄影，後來查出洪男涉有重嫌。洪在犯案後，四處借宿友人家，警方昨晚查知他的行蹤，持拘票在龍井區將他逮捕，偵訊中洪坦承犯案。