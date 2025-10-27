司法毒品處遇整合論壇 法務部長：7年施用毒品總人數減28.8%

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部與衛生福利部、台灣毒品處遇政策學會、中國信託反毒教育基金會、台灣高等檢察署舉辦「2025台灣司法毒品處遇整合論壇」今邀請美國專家來台分享國際經驗，行政院政務委員林明昕、法務部長鄭銘謙、衛生福利部常務次長莊人祥、中國信託反毒教育基金會辜董事長仲諒等出席支持反毒工作。

鄭銘謙表示，我國自2017年至2024年推動「新世代反毒策略行動綱領」第一期及第二期計畫以來，施用毒品總人數已由6萬0285人降至4萬2893人減少28.8%，初次施用毒品人數也由1萬4017人降至8909人，減少36.4%。

鄭銘謙說，行政院2024年核定第三期（2025-2028年）行動綱領，再投入150億元聚焦阻絕供需、減少毒害、穩定復歸與抑制再犯等四大目標，並以強化毒品施用者之社會支持網絡為工作重心。

鄭說，為落實司法處遇與醫療戒癮的無縫接軌，將持續與衛福部加強合作提升緩起訴附命戒癮治療品質、完善出監轉銜機制，並在地檢署試辦「施用毒品易刑處分者處遇強化」及「假釋受刑人處遇方式強化」，使易科罰金、易服勞動或假釋期間的施用者亦能接受戒癮治療與多元處遇，減少復發風險。

法務部表示，此次研討會特別邀請美國聯邦司法緝毒署教育基金會與毒品法庭專業人士協會成員來台交流，同步舉行9場專題研討，涵蓋司法處遇、醫療戒癮、社區復歸與政策評估等面向，吸引逾300名司法、醫療與社福領域專業人士參與。

法務部說，政府推動反毒工作，需要民間公益團體的參與、支持，台灣毒品處遇政策學會長期以來協助建立毒品領域實務界的網絡合作、促進我國毒品司法處遇的進步，中國信託反毒教育基金會則深耕反毒宣導第一線，研討會能順利舉辦，這2個團體功不可沒。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

法務部舉辦「2025台灣司法毒品處遇整合論壇」。圖/法部提供
法務部舉辦「2025台灣司法毒品處遇整合論壇」。圖/法部提供

