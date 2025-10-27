「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，前晚被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場查扣粉末及藥錠，初驗呈K他命等毒品反應送鑑定。記者李奕昕／攝影 台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，前晚被發現陳屍台北市一處豪宅，警方排除外力介入，在現場查扣粉末及藥錠，初驗呈K他命等毒品反應，送相關機關鑑定成分。檢方昨相驗無法確認死因，擬解剖查明，指示暫冰存遺體，將與法醫研究並尊重家屬意願。

據了解，37歲陳姓男子是某創投公司執行長，登記資本額9億元；父親曾是某創立多年化妝品包裝公司董事長，擁有不少國際級大廠牌客戶，被媒體稱為「粉盒大王」，後來該公司被私募基金併購；25歲曾姓女子則從事美容業。

警方調查，死者陳男住北市信義區永吉路巷弄某社區大樓，與父親相約前晚吃飯，陳父聯繫不上兒子，前晚9時許前往兒子住處持鑰匙開門察看，發現兒子與曾女並肩坐在客廳地板背靠沙發，已無意識，身體僵硬沒有體溫，趕緊報案。

警方到場確認兩人死亡，在客廳桌面發現1包白色粉末及1包藥錠，初驗呈K他命等毒品反應；調閱監視器發現兩人24日晚間返回該處未再離開，無他人出入；現場勘查遺體無外傷，屋內未有打鬥或入侵痕跡。

據調查，雙方家屬均不知陳男與曾女的關係，陳男臉書顯示「穩定交往中」對象，並非曾女。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885