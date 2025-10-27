快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

亞塞拜然拒發簽證 國際法官協會主席團聲援台灣

中央社／ 台北27日電

中華民國法官協會原定派遣6名代表出席亞塞拜然舉行的國際法官協會年會，但未獲簽證。法官協會今天指出，國際法官協會主席團已致函聲援，表達未來將慎選地點，確保法官不會因政府政策被排除。

中華民國法官協會原定派遣6名正式代表，出席2025年10月於亞塞拜然巴庫舉行的國際法官協會（International Association of Judges,IAJ）年會，儘管主辦單位先前明確承諾，將協助辦理簽證及入境事宜，但台灣代表最終仍未獲核發簽證或入境許可，也未收到任何正式拒絕通知或理由說明。

中華民國法官協會指出，台灣代表被迫取消行程，而團長法官林伊倫於10月11日抵達亞塞拜然時，更遭拒絕入境。中華民國法官協會認為，此一事件不僅違背會員國應享有的充分參與權利，亦嚴重損及IAJ所秉持的司法獨立、平等交流與司法合作精神。

外交部日前表示，亞國政府以虛妄的「一中原則」為由拒絕入境並被迫取消相關行程，對此深表遺憾並嚴正抗議亞國作法。

中華民國法官協會今天發表聲明指出，對於台灣未能參與IAJ年會，IAJ主席團已正式致函中華民國法官協會，表達深切遺憾與誠摯聲援，認為失去台灣代表團的共同參與，讓全體因此蒙受損失，IAJ並強調亞國移民當局的作法違背IAJ一貫秉持的國際合作與包容精神。

聲明表示，IAJ主席團承諾，未來將以「會員無條件參與權」為首要原則，審慎選定會議地點，確保未來絕不能再讓任何一位法官僅因政府的政策，而被排除於年會之外。

聲明指出，中華民國法官協會感謝IAJ主席團的支持與承諾，並期盼未來IAJ年會能真正落實讓各會員都能公平參與的精神。中華民國法官協會將持續致力於國際司法交流，代表台灣積極捍衛司法獨立與人權保障的基本價值。

法官 中華民國 司法

延伸閱讀

民間自辦光復80周年慶祝大會 葛永光嘆：執政者自己消滅中華民國

大陸訂台灣光復紀念日 朱立倫：台灣是中華民國光復的

台灣地位未定論 前中壢副市長揭二戰軍事接收清冊正本：移交中華民國

美國 H-1B 簽證費 有條件免繳

相關新聞

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書女友非同一人

陳姓男子、曾姓女子25日被家人發現陳屍台北市信義區某社區大樓，警方在現場發現粉末及藥錠，初步排除外力介入，據悉，陳姓男子...

海巡查獲台中地區販賣案 查扣海洛因、安非他命共625.55公克

海巡署偵防分署台中查緝隊今年接獲疑似販毒情資，報請台中地檢署指揮，在台中地區查獲蕭姓販毒人員，共查獲第一級毒品海洛因49...

台中霧峰山區發現白骨男屍…昨晚帶回涉案洪男 疑因財務引殺機

台中市霧峰區山區，日前發現一具已腐爛見骨男性屍體，警方過濾協尋人口查出死者姓李住彰化，接著再循線昨晚逮捕涉嫌殺害他的洪姓...

資本額9億！創投公司CEO與女友人陳屍豪宅 檢擬解剖查死因

陳姓男子與曾姓女子昨晚被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場發現不明粉末及藥錠，送驗釐清成分，初步排除外力介入。檢方今下午...

喝酒聚餐變調！男持雙菜刀猛砍友人頭頸 殺人未遂起訴

桃園一名50歲陳姓男子今年3月間與3名友人相約平鎮區住家喝酒聚餐，過程中與其中一名林姓友人起口角，竟憤而持廚房菜刀「左右...

北市信義區男女雙屍命案 死者父身分曝光是知名台商董事長

陳姓男子、曾姓女子昨晚被發現陳屍台北市信義區某社區大樓，警方在現場發現粉末及藥錠，送驗釐清成分，初步排除外力介入，報檢方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。