亞塞拜然拒發簽證 國際法官協會主席團聲援台灣

中華民國法官協會原定派遣6名代表出席亞塞拜然舉行的國際法官協會年會，但未獲簽證。法官協會今天指出，國際法官協會主席團已致函聲援，表達未來將慎選地點，確保法官不會因政府政策被排除。

中華民國法官協會原定派遣6名正式代表，出席2025年10月於亞塞拜然巴庫舉行的國際法官協會（International Association of Judges,IAJ）年會，儘管主辦單位先前明確承諾，將協助辦理簽證及入境事宜，但台灣代表最終仍未獲核發簽證或入境許可，也未收到任何正式拒絕通知或理由說明。

中華民國法官協會指出，台灣代表被迫取消行程，而團長法官林伊倫於10月11日抵達亞塞拜然時，更遭拒絕入境。中華民國法官協會認為，此一事件不僅違背會員國應享有的充分參與權利，亦嚴重損及IAJ所秉持的司法獨立、平等交流與司法合作精神。

外交部日前表示，亞國政府以虛妄的「一中原則」為由拒絕入境並被迫取消相關行程，對此深表遺憾並嚴正抗議亞國作法。

中華民國法官協會今天發表聲明指出，對於台灣未能參與IAJ年會，IAJ主席團已正式致函中華民國法官協會，表達深切遺憾與誠摯聲援，認為失去台灣代表團的共同參與，讓全體因此蒙受損失，IAJ並強調亞國移民當局的作法違背IAJ一貫秉持的國際合作與包容精神。

聲明表示，IAJ主席團承諾，未來將以「會員無條件參與權」為首要原則，審慎選定會議地點，確保未來絕不能再讓任何一位法官僅因政府的政策，而被排除於年會之外。

聲明指出，中華民國法官協會感謝IAJ主席團的支持與承諾，並期盼未來IAJ年會能真正落實讓各會員都能公平參與的精神。中華民國法官協會將持續致力於國際司法交流，代表台灣積極捍衛司法獨立與人權保障的基本價值。