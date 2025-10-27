快訊

AI假醫師影片流竄！別讓「假健康資訊」害了真性命 專家授3招防範

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書穩交女友非同一人

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書女友非同一人

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

陳姓男子、曾姓女子25日被家人發現陳屍台北市信義區某社區大樓，警方在現場發現粉末及藥錠，初步排除外力介入，據悉，陳姓男子的父親是台灣本土知名「粉盒大王」，是身價數億的CEO，擁有不少國際級大廠牌客戶，後來這家公司被私募基金併購。

據悉陳父知道兒子有女友，但不知是否就是曾女；但陳姓男子臉書寫的穩定交往對象，並非曾女。

據悉，陳姓男子的父親是本土「粉盒大王」，從事化妝品起家，陳男本身還是創投公司負責人，公司資本額達9億，曾在台北東區開間咖啡廳。臉書上也時常分享出國吃美食、逛街、參加派對等照片。

警方調查，37歲陳姓男子住北市永吉路某社區大樓，陳父聯繫不上兒子，25日9時許前往兒子住處持鑰匙開門察看，發現兒子與不認識女子倒臥客廳，兩人身體發冷僵硬，趕緊報案。員警查出，現場另名女子姓曾（25歲），客廳桌面有1包白色粉末及1包藥錠，待清查是否為毒品。

台北市信義警分局。圖／本報資料照片
台北市信義警分局。圖／本報資料照片

北市

延伸閱讀

資本額9億！創投公司CEO與女友人陳屍豪宅 檢擬解剖查死因

疑開毒趴過嗨女友突暴斃 男友遭送辦警逮藥頭羈押獲准

北市信義區1男1女陳屍民宅 現場有白色不明粉末

母單21年終脫單！男大生嫌女友「每天做1事」形象崩壞 網轟爆：這很正常

相關新聞

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書女友非同一人

陳姓男子、曾姓女子25日被家人發現陳屍台北市信義區某社區大樓，警方在現場發現粉末及藥錠，初步排除外力介入，據悉，陳姓男子...

台中霧峰山區發現白骨男屍…昨晚帶回涉案洪男 疑因財務引殺機

台中市霧峰區山區，日前發現一具已腐爛見骨男性屍體，警方過濾協尋人口查出死者姓李住彰化，接著再循線昨晚逮捕涉嫌殺害他的洪姓...

海巡查獲台中地區販賣案 查扣海洛因、安非他命共625.55公克

海巡署偵防分署台中查緝隊今年接獲疑似販毒情資，報請台中地檢署指揮，在台中地區查獲蕭姓販毒人員，共查獲第一級毒品海洛因49...

資本額9億！創投公司CEO與女友人陳屍豪宅 檢擬解剖查死因

陳姓男子與曾姓女子昨晚被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場發現不明粉末及藥錠，送驗釐清成分，初步排除外力介入。檢方今下午...

喝酒聚餐變調！男持雙菜刀猛砍友人頭頸 殺人未遂起訴

桃園一名50歲陳姓男子今年3月間與3名友人相約平鎮區住家喝酒聚餐，過程中與其中一名林姓友人起口角，竟憤而持廚房菜刀「左右...

北市信義區男女雙屍命案 死者父身分曝光是知名台商董事長

陳姓男子、曾姓女子昨晚被發現陳屍台北市信義區某社區大樓，警方在現場發現粉末及藥錠，送驗釐清成分，初步排除外力介入，報檢方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。