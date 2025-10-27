「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書女友非同一人

陳姓男子、曾姓女子25日被家人發現陳屍台北市信義區某社區大樓，警方在現場發現粉末及藥錠，初步排除外力介入，據悉，陳姓男子的父親是台灣本土知名「粉盒大王」，是身價數億的CEO，擁有不少國際級大廠牌客戶，後來這家公司被私募基金併購。

據悉陳父知道兒子有女友，但不知是否就是曾女；但陳姓男子臉書寫的穩定交往對象，並非曾女。

據悉，陳姓男子的父親是本土「粉盒大王」，從事化妝品起家，陳男本身還是創投公司負責人，公司資本額達9億，曾在台北東區開間咖啡廳。臉書上也時常分享出國吃美食、逛街、參加派對等照片。

警方調查，37歲陳姓男子住北市永吉路某社區大樓，陳父聯繫不上兒子，25日9時許前往兒子住處持鑰匙開門察看，發現兒子與不認識女子倒臥客廳，兩人身體發冷僵硬，趕緊報案。員警查出，現場另名女子姓曾（25歲），客廳桌面有1包白色粉末及1包藥錠，待清查是否為毒品。