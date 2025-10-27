海巡查獲台中地區販賣案 查扣海洛因、安非他命共625.55公克

海巡署偵防分署台中查緝隊今年接獲疑似販毒情資，報請台中地檢署指揮，在台中地區查獲蕭姓販毒人員，共查獲第一級毒品海洛因493.91公克、第二級毒品安非他命131.64公克，依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，檢方今年9月依販賣毒品罪起訴。

台中查緝隊掌握販毒集團於中部地區販賣毒品，報請台中地檢署指揮，會同警方成立專案小組進行偵辦。經專案小組長期偵蒐及利用大數據分析比對，掌握販毒人員生活作息後，5月28日深夜，持拘票在中市北屯區松竹路一段攔查蕭姓男子所駕車內，載有第一級毒品海洛因10包(493.91公克)及第二級毒品安非他命4包(131.64公克)等毒品，共計625.55公克。

海巡署為貫徹政府反毒決心，落實行政院「新世代反毒策略」溯源斷根，遏止毒品危害社會，將持續加強毒品案件查緝。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885