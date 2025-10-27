快訊

AI假醫師影片流竄！別讓「假健康資訊」害了真性命 專家授3招防範

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書穩交女友非同一人

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

海巡查獲台中地區販賣案 查扣海洛因、安非他命共625.55公克

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡署偵防分署台中查緝隊今年接獲疑似販毒情資，報請台中地檢署指揮，在台中地區查獲蕭姓販毒人員，共查獲第一級毒品海洛因493.91公克、第二級毒品安非他命131.64公克，依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，檢方今年9月依販賣毒品罪起訴。

台中查緝隊掌握販毒集團於中部地區販賣毒品，報請台中地檢署指揮，會同警方成立專案小組進行偵辦。經專案小組長期偵蒐及利用大數據分析比對，掌握販毒人員生活作息後，5月28日深夜，持拘票在中市北屯區松竹路一段攔查蕭姓男子所駕車內，載有第一級毒品海洛因10包(493.91公克)及第二級毒品安非他命4包(131.64公克)等毒品，共計625.55公克。

海巡署為貫徹政府反毒決心，落實行政院「新世代反毒策略」溯源斷根，遏止毒品危害社會，將持續加強毒品案件查緝。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

海巡署偵防分署台中查緝隊在台中地區查獲蕭姓販毒人員，共查獲第一級毒品海洛因493.91公克、第二級毒品安非他命131.64公克。圖／海巡署提供
海巡署偵防分署台中查緝隊在台中地區查獲蕭姓販毒人員，共查獲第一級毒品海洛因493.91公克、第二級毒品安非他命131.64公克。圖／海巡署提供
海巡署偵防分署台中查緝隊在台中地區查獲蕭姓販毒人員，共查獲第一級毒品海洛因493.91公克、第二級毒品安非他命131.64公克。圖／海巡署提供
海巡署偵防分署台中查緝隊在台中地區查獲蕭姓販毒人員，共查獲第一級毒品海洛因493.91公克、第二級毒品安非他命131.64公克。圖／海巡署提供

毒品 販毒 海巡署

延伸閱讀

疑開毒趴過嗨女友突暴斃 男友遭送辦警逮藥頭羈押獲准

上半年安非他命濫用通報 占45.4%創近6年新高

哥倫比亞總統疑涉販毒 財政部凍結在美資產

泰國零食藏2.6公斤海洛因空運來台 檢調逮台灣領貨男女

相關新聞

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書女友非同一人

陳姓男子、曾姓女子25日被家人發現陳屍台北市信義區某社區大樓，警方在現場發現粉末及藥錠，初步排除外力介入，據悉，陳姓男子...

台中霧峰山區發現白骨男屍…昨晚帶回涉案洪男 疑因財務引殺機

台中市霧峰區山區，日前發現一具已腐爛見骨男性屍體，警方過濾協尋人口查出死者姓李住彰化，接著再循線昨晚逮捕涉嫌殺害他的洪姓...

海巡查獲台中地區販賣案 查扣海洛因、安非他命共625.55公克

海巡署偵防分署台中查緝隊今年接獲疑似販毒情資，報請台中地檢署指揮，在台中地區查獲蕭姓販毒人員，共查獲第一級毒品海洛因49...

資本額9億！創投公司CEO與女友人陳屍豪宅 檢擬解剖查死因

陳姓男子與曾姓女子昨晚被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場發現不明粉末及藥錠，送驗釐清成分，初步排除外力介入。檢方今下午...

喝酒聚餐變調！男持雙菜刀猛砍友人頭頸 殺人未遂起訴

桃園一名50歲陳姓男子今年3月間與3名友人相約平鎮區住家喝酒聚餐，過程中與其中一名林姓友人起口角，竟憤而持廚房菜刀「左右...

北市信義區男女雙屍命案 死者父身分曝光是知名台商董事長

陳姓男子、曾姓女子昨晚被發現陳屍台北市信義區某社區大樓，警方在現場發現粉末及藥錠，送驗釐清成分，初步排除外力介入，報檢方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。