快訊

AI假醫師影片流竄！別讓「假健康資訊」害了真性命 專家授3招防範

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書穩交女友非同一人

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

聽新聞
0:00 / 0:00

台中霧峰山區發現白骨男屍…昨晚帶回涉案洪男 疑因財務引殺機

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰區山區，日前發現一具已腐爛見骨男性屍體，警方過濾協尋人口查出死者姓李住彰化，接著再循線昨晚逮捕涉嫌殺害他的洪姓男子，初步認為洪因財務糾紛而犯案，但洪主張夜間不偵訊，還待進一步偵訊後才知犯案原因。

據了解，山區附近有釣魚民眾25日聞到臭味，和附近民眾一起尋找，後來在山區一處邊坡下的山溝草叢內發現該具骨骸。李姓男子（約50歲）的遺體腐爛嚴重，腳部與頸部留有綑綁用的繩索，從腐爛程度研判，死亡時間約1至2個月。

警方從協尋人口逐一請家屬辨識，但因屍體已腐爛見骨，後來李的家屬從一些細微處證實他的身分。警方再調閱相鑑監視錄影，查出一個多月前兩人曾一起出門，懷疑洪姓男子犯案（約30多歲）昨晚在龍井區將他逮捕帶回。

據辦案幹員說，李目前無業，和洪男二人都並不富裕，為何仍會因財務糾紛而引起殺機，還待進一步偵訊。

霧峰山區出現白骨男屍，警查出有一名男子涉案。圖／報系資料照
霧峰山區出現白骨男屍，警查出有一名男子涉案。圖／報系資料照

財務 屍體 彰化

延伸閱讀

還有颱風？賈新興：2熱帶擾動恐發展 3波東北季風接續影響

氣象署：周四周五降雨趨緩 周六下波東北季風再報到

影／近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體　駕駛疑看猴釀3車連環撞

台中130萬人廚餘埋霧峰？議員批難接受 市府：依中央規範處置

相關新聞

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書女友非同一人

陳姓男子、曾姓女子25日被家人發現陳屍台北市信義區某社區大樓，警方在現場發現粉末及藥錠，初步排除外力介入，據悉，陳姓男子...

台中霧峰山區發現白骨男屍…昨晚帶回涉案洪男 疑因財務引殺機

台中市霧峰區山區，日前發現一具已腐爛見骨男性屍體，警方過濾協尋人口查出死者姓李住彰化，接著再循線昨晚逮捕涉嫌殺害他的洪姓...

海巡查獲台中地區販賣案 查扣海洛因、安非他命共625.55公克

海巡署偵防分署台中查緝隊今年接獲疑似販毒情資，報請台中地檢署指揮，在台中地區查獲蕭姓販毒人員，共查獲第一級毒品海洛因49...

資本額9億！創投公司CEO與女友人陳屍豪宅 檢擬解剖查死因

陳姓男子與曾姓女子昨晚被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場發現不明粉末及藥錠，送驗釐清成分，初步排除外力介入。檢方今下午...

喝酒聚餐變調！男持雙菜刀猛砍友人頭頸 殺人未遂起訴

桃園一名50歲陳姓男子今年3月間與3名友人相約平鎮區住家喝酒聚餐，過程中與其中一名林姓友人起口角，竟憤而持廚房菜刀「左右...

北市信義區男女雙屍命案 死者父身分曝光是知名台商董事長

陳姓男子、曾姓女子昨晚被發現陳屍台北市信義區某社區大樓，警方在現場發現粉末及藥錠，送驗釐清成分，初步排除外力介入，報檢方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。