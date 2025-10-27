聽新聞
台中霧峰山區發現白骨男屍…昨晚帶回涉案洪男 疑因財務引殺機
台中市霧峰區山區，日前發現一具已腐爛見骨男性屍體，警方過濾協尋人口查出死者姓李住彰化，接著再循線昨晚逮捕涉嫌殺害他的洪姓男子，初步認為洪因財務糾紛而犯案，但洪主張夜間不偵訊，還待進一步偵訊後才知犯案原因。
據了解，山區附近有釣魚民眾25日聞到臭味，和附近民眾一起尋找，後來在山區一處邊坡下的山溝草叢內發現該具骨骸。李姓男子（約50歲）的遺體腐爛嚴重，腳部與頸部留有綑綁用的繩索，從腐爛程度研判，死亡時間約1至2個月。
警方從協尋人口逐一請家屬辨識，但因屍體已腐爛見骨，後來李的家屬從一些細微處證實他的身分。警方再調閱相鑑監視錄影，查出一個多月前兩人曾一起出門，懷疑洪姓男子犯案（約30多歲）昨晚在龍井區將他逮捕帶回。
據辦案幹員說，李目前無業，和洪男二人都並不富裕，為何仍會因財務糾紛而引起殺機，還待進一步偵訊。
