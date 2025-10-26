資本額9億！創投公司CEO與女友人陳屍豪宅 檢擬解剖查死因

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

陳姓男子與曾姓女子昨晚被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場發現不明粉末及藥錠，送驗釐清成分，初步排除外力介入。檢方今下午相驗無法確認死因，指示遺體暫冰存，將與法醫研究，擬解剖查明。

據了解，37歲陳姓男子是某創業投資公司執行長，登記資本額9億元；父親曾是某創立多年化妝品包裝公司董事長，擁有不少國際級大廠牌客戶，後來該公司被私募基金併購；25歲曾姓女子則從事美容業。

警方調查，死者陳男住北市信義區永吉路某社區大樓，與父親相約昨晚吃飯，陳父聯繫不上兒子，昨晚9時許前往兒子住處持鑰匙開門察看，發現兒子與曾女坐在客廳地板倚靠沙發已無意識、身體僵硬沒有體溫，趕緊報案。

消防隊接獲警方通報趕抵，檢查兩人已明顯死亡，員警到場查出曾女身分，在客廳桌面發現1包白色粉末及1包藥錠，清查陳男曾被查獲涉持有毒品，曾女無相關紀錄。據了解，陳父知道兒子有女友，但未見過面，不知是否就是曾女；曾女偶爾才回老家，母親不知女兒有無男友。

警方調閱監視器，兩人24日晚間返回該處未再離開；現場勘查遺體無外傷，屋內未有打鬥或入侵痕跡，查扣粉末及藥錠鑑驗成分，並報檢方相驗調查死因。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓男子與曾姓女子昨晚被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場發現不明粉末及藥錠。圖／翻攝自Google地圖
