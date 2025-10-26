快訊

喝酒聚餐變調！男持雙菜刀猛砍友人頭頸 殺人未遂起訴

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名50歲陳姓男子今年3月間與3名友人相約平鎮區住家喝酒聚餐，過程中與其中一名林姓友人起口角，竟憤而持廚房菜刀「左右手各一把」猛揮砍林男頭、頸部，所幸即時被阻擋，未造成林男死亡。桃園地檢署近日偵結，依涉犯刑法殺人未遂罪起訴。

據了解，50歲陳男今年3月4日凌晨與林、曹、何姓友人相約於曹男位於平鎮區龍南路的住處飲酒聚餐，4人皆為從事攤商友人，曹、何等2人於酒後先行離席上樓休息，不料在午夜12時左右，陳男與林男因討論小孩的事發生口角，曹男在樓上聽聞激烈爭吵聲，立即下樓將2人拉開，並要陳男先上樓休息。

不料正當曹男安撫林男之際，陳男衝進廚房拿取2把菜刀，分別左右手各持一把作為凶器，他先以左手持握的菜刀朝林男的頭部砍殺，再以右手持握的菜刀揮砍林男的左頸部，造成林男身體多處嚴重撕裂傷，包括臉部5公分及8公分的撕裂傷、頸部10公分的撕裂傷，以及上嘴唇2.5公分的撕裂傷。

所幸案發當時，林男在受傷後立即奮力以雙手抓握住陳男持刀的雙手，制止了進一步的砍殺，隨後一旁曹姓友人迅速反應，成功將陳男手中的兩把凶刀奪下，而林男妻子此時正駕車到場目睹一切，立即開車將丈夫送往中壢天晟醫院急救並報警。

事後林男與妻子提起訴訟，由桃園市警察局平鎮分局偵辦。檢方認定，陳男明知頭頸部是人體要害，揮砍將可能導致死亡，卻仍基於殺人的犯意，行凶意圖明確，認為陳男的行為已構成刑法殺人未遂罪，依法提起公訴。另扣案的兩把菜刀為行凶工具，雖屬犯罪所用物，但非被告所有，依法不予沒收。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園一名50歲陳姓男子今年3月間與3名友人相約平鎮區住家喝酒聚餐，過程中與其中一名林姓友人起口角，竟憤而持菜刀猛揮砍林男頭、頸部。圖／平鎮分局提供
桃園一名50歲陳姓男子今年3月間與3名友人相約平鎮區住家喝酒聚餐，過程中與其中一名林姓友人起口角，竟憤而持菜刀猛揮砍林男頭、頸部。圖／平鎮分局提供

