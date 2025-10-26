聽新聞
北市信義區男女雙屍命案 死者父身分曝光是知名台商董事長
陳姓男子、曾姓女子昨晚被發現陳屍台北市信義區某社區大樓，警方在現場發現粉末及藥錠，送驗釐清成分，初步排除外力介入，報檢方相驗查明死因。據了解，陳的父親曾是某創立多年本土公司董事長，擁有不少國際級大廠牌客戶，後來該公司已被私募基金併購。
警方調查，37歲陳姓男子住北市永吉路某社區大樓，其父聯繫不上兒子，昨晚9時許前往兒子住處持鑰匙開門察看，發現兒子與一名女子倒臥客廳已無意識、身體發冷僵硬，趕緊報案。
消防隊接獲警方通報趕抵，發現陳與一名女子倒臥客廳地板，已明顯死亡；員警到場查出該女是25歲曾姓女子，在客廳桌面發現1包白色粉末及1包藥錠，清查陳曾被查獲涉持有毒品。據了解，陳父知道兒子有女友，但不知是否就是曾女。
警方勘查，兩人遺體無明顯外傷，屋內未有打鬥或入侵痕跡，初判無外力介入，報檢方相驗調查死因，並送粉末及藥錠鑑驗成分。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
