疑開毒趴過嗨女友突暴斃 男友遭送辦警逮藥頭羈押獲准

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市28歲楊女與51歲黃姓男友日前疑在中和租屋處吸毒，不料楊女突失去意識，救護人員發現楊女無呼吸心跳送醫不治，黃男被依毒品罪送辦2萬交保。警方持續追查逮捕上游販毒的35歲陳姓藥頭，複訊後聲押禁見獲准，楊女確切死因將待解剖釐清。

中和警方12日晚間9時接獲報案，中和區中和路一處民宅有民眾服藥過量OHCA，經送醫急救仍不治死亡。警員立即趕抵現場，發現人黃男向警方表示，他與楊姓女友在租屋處喝酒，不久後發現女友躺在床上叫不醒立即打119報案。

鑑識人員採證初步發現死者身上無外傷，現場亦無打鬥痕跡，排除外力介入，但警方在屋內查獲K他命及搖頭丸，懷疑楊女及黃男吸毒，當場將黃男逮捕，詢後將黃男依毒品罪嫌移送法辦，檢察官複訊後諭令2萬元交保。楊女遺體經檢察官與法醫相驗，將擇期解剖釐清確切死因。

警方組成專案小組持續追查毒品來源，鎖定販毒的35歲陳男，22日持拘票、搜索票至台北市陳男住處將他拘提到案，並查扣毒品咖啡包及手機等證物。陳男坦承以每顆1千元代價，販售5顆搖頭丸給黃男，但陳男對於毒品來源卻避重就輕不願透露，詢後依毒品罪嫌移送法辦，檢察官複訊後聲押禁見獲准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在黃男租屋處查扣搖頭丸。記者黃子騰／翻攝
警方在黃男租屋處查扣搖頭丸。記者黃子騰／翻攝
警方將藥頭陳男移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方將藥頭陳男移送法辦。記者黃子騰／翻攝

毒品 中和

