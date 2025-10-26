遲到不滿要被扣薪水 酒店少爺持刀猛刺險殺死女主管

高雄一家知名酒店去年6月22日凌晨爆發衝突，32歲高姓男子因遲到要被扣薪水，他不滿蘇姓主管處置方式，突然拿出預藏的跳刀朝蘇女頭部砍殺，所幸蘇女送醫後並無大礙，高雄地院依殺人未遂罪判高男8年徒刑，可上訴。

檢警調查，高男、蘇女都為高雄某知名酒店員工，蘇女則為店裡幹部，去年6月22日凌晨4時許，高男上班時疑似遲到，蘇女提醒高男若再遲到就要依規定處置，且高疑有挪用公款等情況，蘇女當場提醒高男。

沒料高男見蘇女提醒不領情，突然拿出預藏的跳刀朝蘇女頸部砍殺，蘇女下巴、右頸、後頸、左胸等處中刀，當場血流不止。

當時在場的其他兩名同事見狀，隨即將高男、蘇女拉開報警，蘇女送醫後，頸部、胸部、手腕都有多處撕裂傷，所幸送醫急救後才撿回一命。

檢警偵辦時，高男稱他當時只打算傷害蘇女而已，沒有想要殺死他。不過，檢方認為，高男當時在休息室時就拿出跳刀前去找蘇女理論，且刺殺的部位都有大動脈，傷勢還深入肌膚層，綜合傷勢及現場跡證，認定高男具殺人故意，偵結將他起訴。

高雄地院審理時，高男仍未認罪，僅認傷害蘇女，但並無置她於死的犯意；但法官依據蘇女傷勢，發現她頸部受有骨折等傷害，其頸椎傷勢應為高男持刀重擊所致。

法官認為，高男與偵查、審理時，坦承因曠職扣薪與蘇女發生爭執，且預先將跳刀放在身上，後來再因蘇女懷疑他挪用公款情緒爆發，可見他已預生殺機在先，有因一時憤怒難抑而起殺意的動機。