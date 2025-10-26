買2艘漁船不爽貴了400萬 他討不回登門...近距離開槍殺人判12年

蔡男用1400萬元向林姓水產商買2艘漁船，事後得知林原先以900萬元出售，要求返還400萬元價差被拒，持槍尋仇。法官審理後，依犯殺人未遂罪、排法持有手槍罪，判應執行12年徒刑，併科30萬元罰金。全案可上訴。

判決指出，蔡男在2023年間在基隆八斗子漁港，從身分不詳的中國大陸籍人士，取得非制式手槍2支、空氣槍1支、彈匣1個、子彈122顆。

蔡男因為漁船買賣與林姓男子發生糾紛，今年6月26日下午他開車到新北市瑞芳區，林男經營的水產行，下車後把手槍擺在身後，走近林男坐的沙發後，持槍朝林男頭、胸部射擊，但未成功擊發。

蔡男拉動手槍滑套，再朝林男頭、胸部擊發1槍，林用左手遮擋臉部，並把身體向後仰躺，子彈貫穿林男左手掌。蔡男接著再朝林男頭、胸部擊發第2槍，打中林男的左上臂。

在場的黃姓男子企圖壓制蔡男，林男趁機躲入冷凍艙，蔡男擺脫黃男後追擊林男。林男走出冷凍艙後，與黃男聯手壓制蔡男，拉扯過程中，蔡男開了第3槍，但未打中蔡男，並被兩人壓制。

警方獲報到場逮捕蔡男，並在蔡的車內查獲毒品愷他命2罐，製作筆錄後送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定蔡男犯行，依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴蔡男；蔡涉持有毒品罪嫌另案偵辦中。

基隆地方法院審理時，蔡男指因漁獲買賣認識林男，今年5月底向林男購買2艘漁船，約定價金1300萬元，後來得知林男原本只要賣900萬元，卻高價賣他，認為林想要騙他錢。談判後林男不願意還我差價400萬元，才拿槍去嚇他。

蔡男辯稱，當下因為情緒失控才開槍，共擊發3次，但否認有殺人犯意。帶槍去找林只是想嚇嚇他，他開槍都往旁邊打，沒有要殺死林男的意圖。

蔡男的律師說，林男經營的水產行，是林男製造加工及存放水產處所，並非公眾得出入場所。蔡男近距離開槍，林男左手掌、左手臂等處受傷，都非人體重要部位，擊發2槍後還有停頓，並無連續射擊，可見意在教訓，並無殺人犯意。

法官指出，勘驗案發現場監視器影片，可見蔡男持槍由上往下，朝坐在沙發的林男頭、胸部射擊，卡彈後拉動槍枝滑套，再次射擊，射中後又補第2槍，過程不到20秒，可推知當下殺意甚堅，辯稱只是要嚇嚇告訴人不可採信。

影片中也可見蔡男走入冷凍室，見林男自室內艙門走出，向後離開艙門，右手持槍，左手放在槍管上。林男用右手抓住蔡男右手腕，再與黃男合力控制蔡男，試圖奪槍。蔡男持槍向蔡男右大腿擊發1槍，才被兩人完全壓制。