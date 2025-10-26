快訊

買2艘漁船不爽貴了400萬 他討不回登門...近距離開槍殺人判12年

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

蔡男用1400萬元向林姓水產商買2艘漁船，事後得知林原先以900萬元出售，要求返還400萬元價差被拒，持槍尋仇。法官審理後，依犯殺人未遂罪、排法持有手槍罪，判應執行12年徒刑，併科30萬元罰金。全案可上訴。

判決指出，蔡男在2023年間在基隆八斗子漁港，從身分不詳的中國大陸籍人士，取得非制式手槍2支、空氣槍1支、彈匣1個、子彈122顆。

蔡男因為漁船買賣與林姓男子發生糾紛，今年6月26日下午他開車到新北市瑞芳區，林男經營的水產行，下車後把手槍擺在身後，走近林男坐的沙發後，持槍朝林男頭、胸部射擊，但未成功擊發。

蔡男拉動手槍滑套，再朝林男頭、胸部擊發1槍，林用左手遮擋臉部，並把身體向後仰躺，子彈貫穿林男左手掌。蔡男接著再朝林男頭、胸部擊發第2槍，打中林男的左上臂。

在場的黃姓男子企圖壓制蔡男，林男趁機躲入冷凍艙，蔡男擺脫黃男後追擊林男。林男走出冷凍艙後，與黃男聯手壓制蔡男，拉扯過程中，蔡男開了第3槍，但未打中蔡男，並被兩人壓制。

警方獲報到場逮捕蔡男，並在蔡的車內查獲毒品愷他命2罐，製作筆錄後送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定蔡男犯行，依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴蔡男；蔡涉持有毒品罪嫌另案偵辦中。

基隆地方法院審理時，蔡男指因漁獲買賣認識林男，今年5月底向林男購買2艘漁船，約定價金1300萬元，後來得知林男原本只要賣900萬元，卻高價賣他，認為林想要騙他錢。談判後林男不願意還我差價400萬元，才拿槍去嚇他。

蔡男辯稱，當下因為情緒失控才開槍，共擊發3次，但否認有殺人犯意。帶槍去找林只是想嚇嚇他，他開槍都往旁邊打，沒有要殺死林男的意圖。

蔡男的律師說，林男經營的水產行，是林男製造加工及存放水產處所，並非公眾得出入場所。蔡男近距離開槍，林男左手掌、左手臂等處受傷，都非人體重要部位，擊發2槍後還有停頓，並無連續射擊，可見意在教訓，並無殺人犯意。

法官指出，勘驗案發現場監視器影片，可見蔡男持槍由上往下，朝坐在沙發的林男頭、胸部射擊，卡彈後拉動槍枝滑套，再次射擊，射中後又補第2槍，過程不到20秒，可推知當下殺意甚堅，辯稱只是要嚇嚇告訴人不可採信。

影片中也可見蔡男走入冷凍室，見林男自室內艙門走出，向後離開艙門，右手持槍，左手放在槍管上。林男用右手抓住蔡男右手腕，再與黃男合力控制蔡男，試圖奪槍。蔡男持槍向蔡男右大腿擊發1槍，才被兩人完全壓制。

法官依蔡男行為整體觀察，認定主觀犯意已逾越傷害目的，一路追擊林男，且無視黃男勸阻，只對林開槍行為，殺人故意甚明，依殺人未遂罪判刑8年，併科罰金20萬元。違反槍砲彈藥刀械管制條例非法持有非制式手槍罪，判刑7年，併科罰金20萬元。應執行有期徒刑12年，併科罰金新30萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日。

蔡男今年6月26日找與他有財務糾紛的林姓水產商尋仇，開槍射中林男後被捕。法官審理後，依殺人未遂罪、違反槍砲管制條判應執行有期徒刑12年，併科罰金新30萬元。圖／讀者提供
相關新聞

影／超商砍人濺血！欠8萬賭債不還 男西瓜刀猛砍債主逃逸旋遭逮

22歲張男積欠友人林男（23歲）8萬元賭債，雙方24日凌晨相約在新北市林口區仁愛路1間超商談判。不料張男見林男到場時竟持...

買2艘漁船不爽貴了400萬 他討不回登門...近距離開槍殺人判12年

蔡男用1400萬元向林姓水產商買2艘漁船，事後得知林原先以900萬元出售，要求返還400萬元價差被拒，持槍尋仇。法官審理...

遲到不滿要被扣薪水 酒店少爺持刀猛刺險殺死女主管

高雄一家知名酒店去年6月22日凌晨爆發衝突，32歲高姓男子因遲到要被扣薪水，他不滿蘇姓主管處置方式，突然拿出預藏的跳刀朝...

台中大雅凶殺案 他拿水果刀狠刺死同鄉…法院裁定收押禁見

台中市大雅區昨驚傳凶殺，越南籍范姓男子凌晨到黎姓同鄉租屋處起口角，涉嫌持水果刀刺死對方，還在本國籍陳姓、越南籍另名范姓同...

影／北警攻堅桃園破毒窟 天道盟正義會成員自宅製毒稱妻不知情

天道盟正義會成員王俊凱與妻子邱姓女子在桃園市龍潭自宅製造多款毒品，並販售給下游毒販牟利，警方先在新北市新莊區逮到一名毒販...

影／高雄女替閨密出頭撂男友出面調停破裂 刀棍相向釀3傷警逮5人

高市19歲女子因閨密和龔姓前男友分手鬧得不愉快，告知舒姓男友，舒男在電話中嗆聲相約今天凌晨前往仁武區某處鐵皮屋談判，雙方...

