影／超商砍人濺血！欠8萬賭債不還 男西瓜刀猛砍債主逃逸旋遭逮

22歲張男積欠友人林男（23歲）8萬元賭債，雙方24日凌晨相約在新北市林口區仁愛路1間超商談判。不料張男見林男到場時竟持西瓜刀猛砍林男隨即逃逸。林口警循線2小時逮捕張男並起出毒品，詢後依殺人未遂、毒品及公共危險罪嫌送辦，檢聲押獲准。

林口警方24日凌晨3時許接獲報案，林口區仁愛路一段1間超商內有人被砍傷。警員趕抵超商時行凶的嫌犯已逃離，僅剩被砍傷的23歲林男。救護人員到場發現林男左手、左腳有刀傷，所幸意識清醒沒有生命危險，送醫治療後已無大礙。

傷者林男供稱，張姓友人1個多月前積欠他8萬元賭債，卻一直拖延未還，雙方24日凌晨3時相約在超商商討還款事宜，不料他才剛到超商張男就持西瓜刀朝他猛砍，隨後開車逃逸。