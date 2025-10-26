快訊

ASUS PureGo OW100活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮

神準！北港朝天宮「六畜」公籤預告農曆九月初有變 應驗爆非洲豬瘟

北市信義區1男1女陳屍民宅 現場有白色不明粉末

影／超商砍人濺血！欠8萬賭債不還 男西瓜刀猛砍債主逃逸旋遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

22歲張男積欠友人林男（23歲）8萬元賭債，雙方24日凌晨相約在新北市林口區仁愛路1間超商談判。不料張男見林男到場時竟持西瓜刀猛砍林男隨即逃逸。林口警循線2小時逮捕張男並起出毒品，詢後依殺人未遂、毒品及公共危險罪嫌送辦，檢聲押獲准。

林口警方24日凌晨3時許接獲報案，林口區仁愛路一段1間超商內有人被砍傷。警員趕抵超商時行凶的嫌犯已逃離，僅剩被砍傷的23歲林男。救護人員到場發現林男左手、左腳有刀傷，所幸意識清醒沒有生命危險，送醫治療後已無大礙。

傷者林男供稱，張姓友人1個多月前積欠他8萬元賭債，卻一直拖延未還，雙方24日凌晨3時相約在超商商討還款事宜，不料他才剛到超商張男就持西瓜刀朝他猛砍，隨後開車逃逸。

警方調閱監視器鎖定張男行蹤，2小時內逮捕張男，並於張男車上查扣凶器西瓜刀、依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）及K他命煙。詢後依殺人未遂、毒品及公共危險（毒駕）等罪嫌移送法辦，檢察官聲請羈押獲准。

林口警將張男攔下逮捕。記者黃子騰／翻攝
林口警將張男攔下逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方在張男車上查獲犯案用西瓜刀。記者黃子騰／翻攝
警方在張男車上查獲犯案用西瓜刀。記者黃子騰／翻攝

超商 林口 殺人未遂

延伸閱讀

不滿鄰居婦長期窺探、大力甩門 68歲男持刀闖宅猛砍險釀人命

CNN：川普考慮打擊委內瑞拉境內毒品設施　尚未定案

上半年安非他命濫用通報 占45.4%創近6年新高

影／北警攻堅桃園破毒窟 天道盟正義會成員自宅製毒稱妻不知情

相關新聞

影／超商砍人濺血！欠8萬賭債不還 男西瓜刀猛砍債主逃逸旋遭逮

22歲張男積欠友人林男（23歲）8萬元賭債，雙方24日凌晨相約在新北市林口區仁愛路1間超商談判。不料張男見林男到場時竟持...

台中大雅凶殺案 他拿水果刀狠刺死同鄉…法院裁定收押禁見

台中市大雅區昨驚傳凶殺，越南籍范姓男子凌晨到黎姓同鄉租屋處起口角，涉嫌持水果刀刺死對方，還在本國籍陳姓、越南籍另名范姓同...

影／北警攻堅桃園破毒窟 天道盟正義會成員自宅製毒稱妻不知情

天道盟正義會成員王俊凱與妻子邱姓女子在桃園市龍潭自宅製造多款毒品，並販售給下游毒販牟利，警方先在新北市新莊區逮到一名毒販...

影／高雄女替閨密出頭撂男友出面調停破裂 刀棍相向釀3傷警逮5人

高市19歲女子因閨密和龔姓前男友分手鬧得不愉快，告知舒姓男友，舒男在電話中嗆聲相約今天凌晨前往仁武區某處鐵皮屋談判，雙方...

泰國零食藏2.6公斤海洛因空運來台 檢調逮台灣領貨男女

桃園黃姓男子與泰女RASSAMEE勾串，將2.6公斤海洛因夾藏在零食、沖泡飲品包裹中，自泰國空運來台，貨抵桃機快遞專區遭...

獨／最危險地方最安全？外籍女藏高雄護膚館 交易地點緊鄰移民署

高市林森一路某SPA會館標榜女服務生有童顏巨乳或大UU，暗中從事色情，轄區警方搜索查獲1名泰國女郎和2名越南女和3名嫖客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。