不滿鄰居婦長期窺探、大力甩門 68歲男持刀闖宅猛砍險釀人命
家住桃園楊梅林姓男子因長年與隔壁鄰居有嫌隙，今年4月25日午後手持開山刀，闖入王姓鄰居夫婦住處，朝婦人的頭頸等要害猛力揮砍，屋主王男見狀上前奪刀也受傷，王婦及時送醫救回一命，桃園地檢署依殺人未遂、侵入住居與過失傷害等罪起訴。
起訴指出，68歲林姓男子與王姓夫婦為多年鄰居，由於王婦長期習慣於林男返回住處時，探頭向林的住處查看，並有多次大力甩自家住處大門的動作，讓林男感到不悅，因此積怨已深。
4月25日案發當天，林男駕車回家停車時，又與王婦發生衝突，由於他因不滿王婦長期窺探又甩門等行徑，加上這次停車糾紛，竟一時情緒失控，當天下午3時，回家後，手持一把含刀柄8公分、總長度約48公分的開山刀，未經同意逕自闖入王姓夫婦住處。
林趁王婦未注意，由上而下朝她的背部揮砍，當王婦挨刀轉身以手防禦後，林竟又朝她的頭部、頸部、手部揮砍數刀，造成王婦的左頸、左臉、左上臂及背部多處撕裂傷。
屋主王男見狀，急忙上前阻止並搶奪林手中刀刃，才讓林停止攻擊，雙方在搶刀過程中，王男也遭劃傷，導致右手中指撕裂傷併韌帶損傷，所幸王婦經送醫救治後未死亡。
偵查時，林男坦承持刀朝王婦揮砍，但他否認殺人，並以「只是想要教訓王婦，並沒有要殺她，而且當時他是用刀背砍她云云」來辯稱，律師也說，王婦的傷口並不深，若是被告林男有殺人犯意，不可能只有這種傷勢，應該只是想要嚇唬對方等語。
檢方調查，林男長期對鄰居婦不滿，除了探頭查看、用力甩門，案發當天雙方又因停車問題發生爭執。根據林的供述，可見他對王婦早已積怨很深，案發前情緒非常激動，儘管雙方並無深仇大恨，但在憤怒情緒下，他持刀砍向王婦時，不能說完全沒有殺人動機或犯意。
同時，林男所持開山刀雖非法律規定管制刀械，但它是金屬製成、刀刃呈銀白色，案發時，他用這把開山刀砍向王婦背部時，先劃破她的衣服和外套，再傷及背部，被砍破的衣物和外套破口筆直整齊，從翻拍照片可看出刀鋒非常銳利，若用刀背不會有筆直整齊的破口，因此，被告聲稱用刀背攻擊的說法，與事實不符。
再參考下手部位及傷勢，林男砍擊部位集中在頭、頸部等要害，王婦左手臂也有因阻擋其頭部遭攻擊而造成抵禦傷勢，下手果斷、猛烈、堅決，顯非僅是單純想要傷害或教訓，認定他有殺意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言