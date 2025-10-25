快訊

確定檢出非洲豬瘟！將通報世界動物衛生組織WOAH、暫停豬肉出口

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

68歲男砸百萬買小木屋搬鄉下 才三年退休金大縮水「被迫打工度日」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大雅凶殺案 他拿水果刀狠刺死同鄉…法院裁定收押禁見

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市大雅區昨驚傳凶殺，越南籍范姓男子凌晨到黎姓同鄉租屋處起口角，涉嫌持水果刀刺死對方，還在本國籍陳姓、越南籍另名范姓同夥協助下逃逸，檢警昨逮捕3人，依殺人罪嫌將范聲請羈押，另2人依藏匿人犯罪各命25萬元、1萬元交保；台中地院今下午裁定范收押禁見。

檢警調查，凶嫌范男、死者黎男均為逾期居留的越南籍男子，范男24日凌晨4點多到黎男在大雅區的租屋處發生衝突，范涉嫌持水果刀殺害對方，行凶後隨即搭本國籍陳姓男的車，逃往另1名越南籍范姓男子在大里區的住處藏匿。

檢警24日中午將行凶的范男，幫助躲藏的陳男、范男拘捕到案，同步到場勘驗、採集相關跡證及調取監視器影像清查，另檢察官和法醫相驗死者遺體後，已訂期解剖。

檢方昨複訊後，認定范男涉犯殺人罪嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，將他向法院聲請羈押禁見；另本國籍的陳男、越南籍范男等2人，均涉犯藏匿人犯罪嫌，各命25萬元、1萬元交保。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

越南 殺人 台中市

延伸閱讀

台中大雅凶殺 越移工狠刺死同鄉...台人同夥幫藏人犯也被抓

台中大雅移工命案 越籍男持刀砍死同鄉遭聲押禁見

越南籍移工慘死台中大雅街頭！清晨倒臥路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

台中霧峰殺人案…嫌吵砍鄰居致1命危 恐怖男2年前也刺樓上住戶4刀

相關新聞

台中大雅凶殺案 他拿水果刀狠刺死同鄉…法院裁定收押禁見

台中市大雅區昨驚傳凶殺，越南籍范姓男子凌晨到黎姓同鄉租屋處起口角，涉嫌持水果刀刺死對方，還在本國籍陳姓、越南籍另名范姓同...

影／北警攻堅桃園破毒窟 天道盟正義會成員自宅製毒稱妻不知情

天道盟正義會成員王俊凱與妻子邱姓女子在桃園市龍潭自宅製造多款毒品，並販售給下游毒販牟利，警方先在新北市新莊區逮到一名毒販...

影／高雄女替閨密出頭撂男友出面調停破裂 刀棍相向釀3傷警逮5人

高市19歲女子因閨密和龔姓前男友分手鬧得不愉快，告知舒姓男友，舒男在電話中嗆聲相約今天凌晨前往仁武區某處鐵皮屋談判，雙方...

泰國零食藏2.6公斤海洛因空運來台 檢調逮台灣領貨男女

桃園黃姓男子與泰女RASSAMEE勾串，將2.6公斤海洛因夾藏在零食、沖泡飲品包裹中，自泰國空運來台，貨抵桃機快遞專區遭...

獨／最危險地方最安全？外籍女藏高雄護膚館 交易地點緊鄰移民署

高市林森一路某SPA會館標榜女服務生有童顏巨乳或大UU，暗中從事色情，轄區警方搜索查獲1名泰國女郎和2名越南女和3名嫖客...

台中大雅凶殺 越移工狠刺死同鄉...台人同夥幫藏人犯也被抓

台中市大雅區昨驚傳凶殺命案，越南籍范姓男子凌晨到黎姓同鄉租屋處起口角，涉嫌持水果刀刺死對方逃逸，檢警除拘捕到范男發現他和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。