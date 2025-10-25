台中大雅凶殺案 他拿水果刀狠刺死同鄉…法院裁定收押禁見

台中市大雅區昨驚傳凶殺，越南籍范姓男子凌晨到黎姓同鄉租屋處起口角，涉嫌持水果刀刺死對方，還在本國籍陳姓、越南籍另名范姓同夥協助下逃逸，檢警昨逮捕3人，依殺人罪嫌將范聲請羈押，另2人依藏匿人犯罪各命25萬元、1萬元交保；台中地院今下午裁定范收押禁見。

檢警調查，凶嫌范男、死者黎男均為逾期居留的越南籍男子，范男24日凌晨4點多到黎男在大雅區的租屋處發生衝突，范涉嫌持水果刀殺害對方，行凶後隨即搭本國籍陳姓男的車，逃往另1名越南籍范姓男子在大里區的住處藏匿。

檢警24日中午將行凶的范男，幫助躲藏的陳男、范男拘捕到案，同步到場勘驗、採集相關跡證及調取監視器影像清查，另檢察官和法醫相驗死者遺體後，已訂期解剖。

檢方昨複訊後，認定范男涉犯殺人罪嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，將他向法院聲請羈押禁見；另本國籍的陳男、越南籍范男等2人，均涉犯藏匿人犯罪嫌，各命25萬元、1萬元交保。