快訊

中職／台灣大賽延賽4天「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

老人悲歌…北市長者「孤獨死」案例達70多人 逾4成3天後才被發現

國民黨內唯一參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

聽新聞
0:00 / 0:00

影／北警攻堅桃園破毒窟 天道盟正義會成員自宅製毒稱妻不知情

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

天道盟正義會成員王俊凱與妻子邱姓女子在桃園市龍潭自宅製造多款毒品，並販售給下游毒販牟利，警方先在新北市新莊區逮到一名毒販，溯源發現背後供應鏈竟是這對「毒鴛鴦」，7月中旬兵分多路攻堅逮人，查扣549包毒咖啡包、依托咪酯、卡西酮、K他命等毒品原料與製毒工具，警詢後依組織、毒品罪嫌移送法辦。

中正一警方指出，王男（35歲）是天道盟正義會成員，長期活動於桃園龍潭、觀音一帶，與妻子邱女（28歲）和同夥羅姓男子、吳姓男子合力製毒，在北北基桃販售包括毒咖啡包、喪屍煙彈、K他命等，皆是年輕族群常見的流通毒品，短短半年賺得逾65萬元。

警方今年初鎖定新北市一名毒販，追查毒品來源發現皆由王男供應，專案小組蒐證數月，今年7月中旬收網，前往龍潭、觀音住處攻堅，當場逮捕王、邱二人與羅男、吳男，查扣依托咪酯近半公斤、K他命2包、卡西酮近一公斤、549包毒咖啡包及各式製毒器具。

王男為躲避查緝，刻意將毒品藏在烘衣機內，仍被專案人員一舉查獲，雖然王男在警詢中堅稱一肩扛下所有責任，強調「妻子都不知情」，警詢後仍依組織、毒品等罪嫌將4人移送桃園地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查扣549包毒品咖啡包、毒品原料依托咪酯近半公斤、愷他命、卡西酮近1公斤、製毒攪拌器1台、封口機2台、各式器皿及分裝袋等證物。記者翁至成／翻攝
警方查扣549包毒品咖啡包、毒品原料依托咪酯近半公斤、愷他命、卡西酮近1公斤、製毒攪拌器1台、封口機2台、各式器皿及分裝袋等證物。記者翁至成／翻攝
警方查扣549包毒品咖啡包、毒品原料依托咪酯近半公斤、愷他命、卡西酮近1公斤、製毒攪拌器1台、封口機2台、各式器皿及分裝袋等證物。記者翁至成／翻攝
警方查扣549包毒品咖啡包、毒品原料依托咪酯近半公斤、愷他命、卡西酮近1公斤、製毒攪拌器1台、封口機2台、各式器皿及分裝袋等證物。記者翁至成／翻攝
天道盟正義會成員王俊凱涉嫌製毒、販毒，日前在住家遭警方逮獲。記者翁至成／翻攝
天道盟正義會成員王俊凱涉嫌製毒、販毒，日前在住家遭警方逮獲。記者翁至成／翻攝
天道盟正義會成員王俊凱涉嫌製毒、販毒，日前在住家遭警方逮獲。記者翁至成／翻攝
天道盟正義會成員王俊凱涉嫌製毒、販毒，日前在住家遭警方逮獲。記者翁至成／翻攝

毒品 桃園地檢署 天道盟

延伸閱讀

桃園新屋廢棄物堆置引民怨 桃檢澄清：未收案也無指示保全證據

桃園同一條馬路單月挖4次惹民怨 民代質疑市府控管失靈

泰國零食藏2.6公斤海洛因空運來台 檢調逮台灣領貨男女

桃園龜山民宅凌晨祝融 熊熊火舌竄屋外...兒喊老母逃出

相關新聞

影／北警攻堅桃園破毒窟 天道盟正義會成員自宅製毒稱妻不知情

天道盟正義會成員王俊凱與妻子邱姓女子在桃園市龍潭自宅製造多款毒品，並販售給下游毒販牟利，警方先在新北市新莊區逮到一名毒販...

影／高雄女替閨密出頭撂男友出面調停破裂 刀棍相向釀3傷警逮5人

高市19歲女子因閨密和龔姓前男友分手鬧得不愉快，告知舒姓男友，舒男在電話中嗆聲相約今天凌晨前往仁武區某處鐵皮屋談判，雙方...

泰國零食藏2.6公斤海洛因空運來台 檢調逮台灣領貨男女

桃園黃姓男子與泰女RASSAMEE勾串，將2.6公斤海洛因夾藏在零食、沖泡飲品包裹中，自泰國空運來台，貨抵桃機快遞專區遭...

獨／最危險地方最安全？外籍女藏高雄護膚館 交易地點緊鄰移民署

高市林森一路某SPA會館標榜女服務生有童顏巨乳或大UU，暗中從事色情，轄區警方搜索查獲1名泰國女郎和2名越南女和3名嫖客...

台中大雅凶殺 越移工狠刺死同鄉...台人同夥幫藏人犯也被抓

台中市大雅區昨驚傳凶殺命案，越南籍范姓男子凌晨到黎姓同鄉租屋處起口角，涉嫌持水果刀刺死對方逃逸，檢警除拘捕到范男發現他和...

獨／高雄護膚館宣傳童顏巨乳有手技 警查獲三對外籍女和嫖客性交易

高市林森一路某SPA會館暗中做色情交易，標榜服務生有童顏巨乳或大UU，有專業手技，吸引不少嫖客慕名前往，轄區警方接獲檢舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。