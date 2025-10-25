影／北警攻堅桃園破毒窟 天道盟正義會成員自宅製毒稱妻不知情

天道盟正義會成員王俊凱與妻子邱姓女子在桃園市龍潭自宅製造多款毒品，並販售給下游毒販牟利，警方先在新北市新莊區逮到一名毒販，溯源發現背後供應鏈竟是這對「毒鴛鴦」，7月中旬兵分多路攻堅逮人，查扣549包毒咖啡包、依托咪酯、卡西酮、K他命等毒品原料與製毒工具，警詢後依組織、毒品罪嫌移送法辦。

中正一警方指出，王男（35歲）是天道盟正義會成員，長期活動於桃園龍潭、觀音一帶，與妻子邱女（28歲）和同夥羅姓男子、吳姓男子合力製毒，在北北基桃販售包括毒咖啡包、喪屍煙彈、K他命等，皆是年輕族群常見的流通毒品，短短半年賺得逾65萬元。

警方今年初鎖定新北市一名毒販，追查毒品來源發現皆由王男供應，專案小組蒐證數月，今年7月中旬收網，前往龍潭、觀音住處攻堅，當場逮捕王、邱二人與羅男、吳男，查扣依托咪酯近半公斤、K他命2包、卡西酮近一公斤、549包毒咖啡包及各式製毒器具。

王男為躲避查緝，刻意將毒品藏在烘衣機內，仍被專案人員一舉查獲，雖然王男在警詢中堅稱一肩扛下所有責任，強調「妻子都不知情」，警詢後仍依組織、毒品等罪嫌將4人移送桃園地檢署偵辦。