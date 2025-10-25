影／高雄女替閨密出頭撂男友出面調停破裂 刀棍相向釀3傷警逮5人

高市19歲女子因閨密和龔姓前男友分手鬧得不愉快，告知舒姓男友，舒男在電話中嗆聲相約今天凌晨前往仁武區某處鐵皮屋談判，雙方見面一言不合起衝突，龔男這方持刀棍砍傷舒姓男子等3人手腳後逃逸，警方於1個半小時後將龔等5人逮捕到案。

仁武警分局調查，舒男（19歲）因女友的閨密和龔姓男友（26歲）分手，雙方鬧得不愉快，聽了女友想替閨密出頭的說詞後，去電龔男嗆聲「出來談一下」，雙方相約今天凌晨3點多至八德南路一處鐵皮屋談判。

當時龔男和4名友人持刀棍搭2輛車前往現場，進入鐵皮屋包廂後，和舒男一言不合，龔男這方持刀棍相向，混亂中，舒男和友人蘇男（19歲）及黃姓少年（16歲）不敵對方人多勢眾，3人手腳被砍傷；龔男等人砍傷人後，趁亂駕車逃離現場。