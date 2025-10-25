泰國零食藏2.6公斤海洛因空運來台 檢調逮台灣領貨男女

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園黃姓男子與泰女RASSAMEE勾串，將2.6公斤海洛因夾藏在零食、沖泡飲品包裹中，自泰國空運來台，貨抵桃機快遞專區遭海關查扣，當收件人甘女接獲通知到物流公司欲領貨時，當場遭檢調拘提，並循線在復興區逮到黃男，桃園地檢署依運輸一級毒品等罪起訴。

起訴指出，48歲黃男今年6月間與泰籍女子RASSAMEE洽談走私毒品海洛因輸運細節後，指示49歲有毒品前科的甘女充當收件人並提供地址電話，RASSAMEE隨即從泰國將海洛因夾藏在零食與沖泡飲品包裝內的包裹，偽裝成一般航空貨物運送來台，計畫由甘女出面領貨後，交給黃男再轉交給不詳買家。

今年6月17日泰國毒包裹經中華航空CI832號班機自泰送至桃園國際機場遠雄快遞貨物專區內，遭財政部關務署台北關查獲，扣押包裹內夾藏的2620.29公克海洛因毒品後，全案移送法務部調查局桃園市調查處偵辦。

包裹抵達後，甘女主動聯繫物流公司，並於6月25日上午前往八德區營業所簽收，當場遭法務部調查局桃園市調查處人員拘提，甘女供稱受黃男指示取貨，調查官掌握兩人對話紀錄，隨即前往桃園市復興區拘提黃男。

檢方偵查發現，黃、甘2人與運毒集團成員有明確分工與犯意聯絡，屬共同正犯，均依毒品危害防制條例第4條第1項、懲治走私條例第2條第1項，認定2人涉犯運輸第一級毒品及私運管制物品進口罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園復興黃男與泰女勾串，將2.6公斤毒品海洛因夾藏在泰國零食、沖泡飲品包裝內空運來台，取貨的甘女當場遭拘提並供出黃男，桃園地檢署依運輸一級毒品等罪將2人起訴。物流示意圖／AI生成
桃園地檢署 毒品 海洛因 泰國

