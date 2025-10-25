獨／最危險地方最安全？外籍女藏高雄護膚館 交易地點緊鄰移民署

這家位於林森一路的SPA護膚會館是新興警分局列管的風紀誘因場所，位處於某大樓10樓，巧妙的是，護膚會館的地點緊鄰移民署高雄市專勤隊辦公室僅100餘公尺。警方隨即將查獲從事色情交易的3名外籍女子帶往專勤隊查核身分，是否為逾期居留。

據了解，3名從事色情交易的外籍女子最年輕的24歲泰籍女子持觀光簽證來台，另2名越南女子為30歲及31歲則為合法來台的移工；據了解，外籍人士的賣淫行為屬警方職權範圍，事後有配合警方調查動作。

持觀光簽證來台卻從事色情的泰籍女郎，因與來台觀光目的不符，10月初被遣返；2名越南女子雖為合法移工，卻暗中從事色情，移民署將通報勞動部，裁量是否廢證，再行遣返。

警方調查發現，業者對外宣傳指會館有專業手技和溫暖氛圍，可以讓每一寸肌膚都沉醉，並標榜店內有19歲女服務生，白皙童顏巨乳，超緊實好調教，另有豐滿大UU的新咩登場，吸引不少嫖客慕名前往。

上月25日下午3時30分持搜索票執行取締，當場查獲現場負責人洪姓男子（36歲）與員工盧姓男子（39歲），另在3處包廂內分別查獲3名嫖客和1名泰國籍以及2名越南籍女服務生從事半套及全套性交易。