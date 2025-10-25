快訊

防非洲豬瘟籲勿做2事 台北「豬肉公主」：不會感染人但恐毀掉養豬產業

獨／打詐扯後腿？北市轟數發部「自己戴耳塞、還嫌吹哨者不用大聲公」

黨魁之戰力挺鄭麗文 季麟連神秘軍系基金會有何來歷？

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大雅凶殺 越移工狠刺死同鄉...台人同夥幫藏人犯也被抓

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市大雅區昨驚傳凶殺命案，越南籍范姓男子凌晨到黎姓同鄉租屋處起口角，涉嫌持水果刀刺死對方逃逸，檢警除拘捕到范男發現他和死者男黎都是逾期居留的移工，依殺人罪嫌將范聲押，另也查出本國籍陳姓男子、另名越南籍范姓移工幫助他逃亡，依藏匿人犯罪各命25萬元、1萬元交保。

台中地檢表示，全案由檢察官蔡承翰指揮大雅分局偵辦，確認死者為為逾期居留的越南籍黎姓男子，檢警經案發現場勘驗、採集相關跡證及調取監視器影像清查。

中檢指出，同樣逾期居留的越南籍范姓男子24日凌晨4點多，到黎男大雅區的租屋處發生衝突，范涉嫌持水果刀殺害對方，行凶後隨即搭本國籍陳姓男的的車，逃往另1名越南籍范姓男子在大里區的住處藏匿。

中檢說，專案小組循線於24日中午將行凶的范男，幫助躲藏的陳男、范男拘捕到案，檢察官和法醫相驗死者遺體後，已訂期解剖。

檢察官昨複訊後，認定范男涉犯殺人罪嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，將他向法院聲請羈押禁見；另本國籍的陳男、越南籍范男等2人，均涉犯藏匿人犯罪嫌，各命25萬元、1萬元交保。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

移工

延伸閱讀

台中大雅移工命案 越籍男持刀砍死同鄉遭聲押禁見

逃逸移工產婦上百萬醫療費…收容機構1句話 台大名醫直呼：被騙了

越南籍移工慘死台中大雅街頭！清晨倒臥路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

勵馨公布跨產業移工調查 按時發薪、公平休假最受重視

相關新聞

台中大雅凶殺 越移工狠刺死同鄉...台人同夥幫藏人犯也被抓

台中市大雅區昨驚傳凶殺命案，越南籍范姓男子凌晨到黎姓同鄉租屋處起口角，涉嫌持水果刀刺死對方逃逸，檢警除拘捕到范男發現他和...

獨／高雄護膚館宣傳童顏巨乳有手技 警查獲三對外籍女和嫖客性交易

高市林森一路某SPA會館暗中做色情交易，標榜服務生有童顏巨乳或大UU，有專業手技，吸引不少嫖客慕名前往，轄區警方接獲檢舉...

台中大雅移工命案 越籍男持刀砍死同鄉遭聲押禁見

越南籍范姓男子昨天前往同鄉黎男位於台中的住處，雙方口角後，持刀將對方砍傷送醫不治，警方循線逮捕范男及涉藏匿犯嫌的陳男2人...

越南籍移工慘死台中大雅街頭！清晨倒臥路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

台中市大雅區清泉崗機場附近的寧靜社區，今清晨4時驚傳外籍移工命案。據調查，21歲越南籍黎姓男子遭32歲同鄉范姓男子持水果...

新北女倒臥浴室前 同住閨密交待不清…檢當場下令逮捕

新北市馬姓女子昨倒臥浴室前，同住閨密陸姓女子發現時已氣絕，今相驗時因交待不清，檢察官當場下令逮捕陸女，由警方進一步調查釐...

嚇破膽！Youtuber夜遊高雄廢棄學校 驚見男屍躺車內

在Youtube上有超過60萬訂閱數的知名網紅「未來男友Liann」日前到高雄市美濃區已廢校的高美醫專夜遊探險時，見校內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。