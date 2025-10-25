聽新聞
台中大雅凶殺 越移工狠刺死同鄉...台人同夥幫藏人犯也被抓
台中市大雅區昨驚傳凶殺命案，越南籍范姓男子凌晨到黎姓同鄉租屋處起口角，涉嫌持水果刀刺死對方逃逸，檢警除拘捕到范男發現他和死者男黎都是逾期居留的移工，依殺人罪嫌將范聲押，另也查出本國籍陳姓男子、另名越南籍范姓移工幫助他逃亡，依藏匿人犯罪各命25萬元、1萬元交保。
台中地檢表示，全案由檢察官蔡承翰指揮大雅分局偵辦，確認死者為為逾期居留的越南籍黎姓男子，檢警經案發現場勘驗、採集相關跡證及調取監視器影像清查。
中檢指出，同樣逾期居留的越南籍范姓男子24日凌晨4點多，到黎男大雅區的租屋處發生衝突，范涉嫌持水果刀殺害對方，行凶後隨即搭本國籍陳姓男的的車，逃往另1名越南籍范姓男子在大里區的住處藏匿。
中檢說，專案小組循線於24日中午將行凶的范男，幫助躲藏的陳男、范男拘捕到案，檢察官和法醫相驗死者遺體後，已訂期解剖。
檢察官昨複訊後，認定范男涉犯殺人罪嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，將他向法院聲請羈押禁見；另本國籍的陳男、越南籍范男等2人，均涉犯藏匿人犯罪嫌，各命25萬元、1萬元交保。
