獨／高雄護膚館宣傳童顏巨乳有手技 警查獲三對外籍女和嫖客性交易

高市林森一路某SPA會館暗中做色情交易，標榜服務生有童顏巨乳或大UU，有專業手技，吸引不少嫖客慕名前往，轄區警方接獲檢舉查訪屬實，上月25日下午執行搜索，當場查獲1名泰國女子、2名越南女子和3名嫖客做全套及半套性交易。

新興警分局指出，這家位於林森一路的SPA護膚會館是列管的風紀誘因場所，日前接獲檢舉，指該家會館從事「掛羊頭賣狗肉」的色情交易，警方於是暗中查訪。

警方調查發現，業者對外宣傳指會館有專業手技和溫暖氛圍，可以讓每一寸肌膚都沉醉，並標榜店內有19歲女服務生，白皙童顏巨乳，超緊實好調教，另有豐滿大UU的新咩登場，吸引不少嫖客慕名前往。

警方查訪確認該家店暗中做色情性交易，上月25日下午3時30分持搜索票前往執行取締，當場查獲現場負責人洪姓男子（36歲）與員工盧姓男子（39歲），另在3處包廂內分別查獲3名嫖客和1名泰國籍以及2名越南籍女服務生從事半套及全套性交易。

6人見到警方衝入包廂，當場傻眼，警方清點並盤查身分，發現從事性交易的外籍女服務生最年輕的是24歲泰籍女子，另2名越南女子為30歲及31歲；將洪男等8人全數帶回查辦。