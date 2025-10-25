快訊

26歲超模赴泰慘遭殺害！被活摘器官虐死　政府回應：「她自願到緬甸」

用上班族「朝九晚五讀書法」打擊刷題倦怠症！她一年考上公職狀元

彰化養豬場發現4頭死豬！縣府稱無異常死亡「檢驗報告預定今出爐」

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄護膚館宣傳童顏巨乳有手技 警查獲三對外籍女和嫖客性交易

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市林森一路某SPA會館暗中做色情交易，標榜服務生有童顏巨乳或大UU，有專業手技，吸引不少嫖客慕名前往，轄區警方接獲檢舉查訪屬實，上月25日下午執行搜索，當場查獲1名泰國女子、2名越南女子和3名嫖客做全套及半套性交易

新興警分局指出，這家位於林森一路的SPA護膚會館是列管的風紀誘因場所，日前接獲檢舉，指該家會館從事「掛羊頭賣狗肉」的色情交易，警方於是暗中查訪。

警方調查發現，業者對外宣傳指會館有專業手技和溫暖氛圍，可以讓每一寸肌膚都沉醉，並標榜店內有19歲女服務生，白皙童顏巨乳，超緊實好調教，另有豐滿大UU的新咩登場，吸引不少嫖客慕名前往。

警方查訪確認該家店暗中做色情性交易，上月25日下午3時30分持搜索票前往執行取締，當場查獲現場負責人洪姓男子（36歲）與員工盧姓男子（39歲），另在3處包廂內分別查獲3名嫖客和1名泰國籍以及2名越南籍女服務生從事半套及全套性交易。

6人見到警方衝入包廂，當場傻眼，警方清點並盤查身分，發現從事性交易的外籍女服務生最年輕的是24歲泰籍女子，另2名越南女子為30歲及31歲；將洪男等8人全數帶回查辦。

據了解，該家護膚店以女服務生每節40分鐘和男客從事色情交易，其中全套2400，半套1800，店家抽頭800元；警詢後，依妨害風化罪將洪、盧2人移送高雄地檢署偵辦，另6人依違反社會秩序維護法移送裁處；3名外籍女服務生另案移送移民署高市專勤隊。

高市林森一路某SPA會館暗中做色情交易，標榜服務生有大UU，服務優。圖／取自官網
高市林森一路某SPA會館暗中做色情交易，標榜服務生有大UU，服務優。圖／取自官網
高市林森一路某SPA會館暗中做色情交易，標榜服務生有童顏巨乳，有專業手技。圖／取自官網
高市林森一路某SPA會館暗中做色情交易，標榜服務生有童顏巨乳，有專業手技。圖／取自官網

性交易

延伸閱讀

高雄星光水岸公園開放試營運 陳其邁揭幕邀請民眾共歡

「這柯不一樣」看板遭綠營指暗酸柯文哲 柯志恩：高雄沒有柯文哲

影／高雄躍上BLACKPINK官方影片 陳其邁笑喊「高雄好ㄅㄧㄤˋ」

影／台中非洲豬瘟300公斤肉品轉售高雄遭攔截 衛生局：封存銷毀

相關新聞

獨／高雄護膚館宣傳童顏巨乳有手技 警查獲三對外籍女和嫖客性交易

高市林森一路某SPA會館暗中做色情交易，標榜服務生有童顏巨乳或大UU，有專業手技，吸引不少嫖客慕名前往，轄區警方接獲檢舉...

台中大雅移工命案 越籍男持刀砍死同鄉遭聲押禁見

越南籍范姓男子昨天前往同鄉黎男位於台中的住處，雙方口角後，持刀將對方砍傷送醫不治，警方循線逮捕范男及涉藏匿犯嫌的陳男2人...

越南籍移工慘死台中大雅街頭！清晨倒臥路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

台中市大雅區清泉崗機場附近的寧靜社區，今清晨4時驚傳外籍移工命案。據調查，21歲越南籍黎姓男子遭32歲同鄉范姓男子持水果...

新北女倒臥浴室前 同住閨密交待不清…檢當場下令逮捕

新北市馬姓女子昨倒臥浴室前，同住閨密陸姓女子發現時已氣絕，今相驗時因交待不清，檢察官當場下令逮捕陸女，由警方進一步調查釐...

嚇破膽！Youtuber夜遊高雄廢棄學校 驚見男屍躺車內

在Youtube上有超過60萬訂閱數的知名網紅「未來男友Liann」日前到高雄市美濃區已廢校的高美醫專夜遊探險時，見校內...

新莊槍殺命案3嫌均稱「槍不是我的」 2人聲押、1人10萬交保

新北市新莊區前晚發生槍擊命案，41歲李男搭友人車行經中環路時遭林男尾隨攔車，李男下車理論時遭對方開槍擊中頸部身亡。警逮捕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。