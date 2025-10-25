快訊

川習會前夕 美貿易代表署宣布對中國展開301條款調查

台中大雅移工命案 越籍男持刀砍死同鄉遭聲押禁見

中央社／ 台中25日電

台中地檢署。圖／聯合報系資料照片
台中地檢署。圖／聯合報系資料照片
越南籍范姓男子昨天前往同鄉黎男位於台中的住處，雙方口角後，持刀將對方砍傷送醫不治，警方循線逮捕范男及涉藏匿犯嫌的陳男2人送辦，檢方偵辦後今天凌晨聲押范男，其餘2人交保。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方24日獲報，大雅區中清路旁有1名男性民眾倒臥傷重不治，經指揮台中市警察局大雅分局進行蒐證調查，確認死者身分為逾期居留的越南籍21歲黎姓男子。

經警方至案發現場勘驗、採集相關跡證，及調取監視器影像清查後，查出逾期居留的越南籍32歲范姓男子，於24日凌晨4時多，至黎男位於大雅區的租屋處，因故與死者發生口角衝突後，竟持水果刀殺害對方。

范男犯案後，即搭乘台灣籍陳姓男駕駛的車輛逃逸，前往另名越南籍移工位於台中市大里區的住處藏匿，經專案小組循線逮捕范男，並將協助藏匿的陳男等2人拘捕到案。死者遺體經檢察官會同法醫相驗後，已擇期解剖，並指揮警方續行調查。

范男等3人昨天晚間由警方移送台中地檢署偵辦，經檢察官複訊後，認定范男涉犯刑法殺人罪嫌重大，且有相當理由認有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

另外，陳男等2人涉犯刑法藏匿人犯罪，諭知陳男以新台幣25萬元、越南籍被告1萬元交保候傳。

